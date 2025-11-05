Trong làng giải trí Việt Nam, Đoàn Di Băng không chỉ là một ca sĩ, diễn viên mà còn là nổi tiếng bởi sự xa hoa và ồn ào. Tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, Đoàn Di Băng sinh năm 1990 tại TPHCM trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với 4 chị em gái. Cô bước chân vào showbiz từ những năm 2010 với vai trò ca sĩ.

Hình ảnh của Đoàn Di Băng không chỉ dừng lại ở âm nhạc hay màn ảnh. Cô được biết đến như một "nữ hoàng khoe của" - những hình ảnh xe sang, túi xách hàng hiệu, biệt thự triệu đô liên tục gây chú ý mạng xã hội vài năm qua, kéo theo vô số ồn ào.

Ngày 5/11, chồng cô - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ vì cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến kem chống nắng của thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki mà cô làm CEO. Biến cố này như một "cú sốc" đẩy Di Băng vào tâm bão dư luận.

Từ ca sĩ hát ballad đến "nữ hoàng khoe của'

Đoàn Di Băng bắt đầu sự nghiệp với những bản hit nhẹ nhàng nhưng sự nghiệp âm nhạc của cô được đánh giá là ngắn ngủi và mờ nhạt. Cô kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ - một doanh nhân kinh doanh mỹ phẩm năm 2012.

Năm 2021, giữa mùa dịch, cô và chồng bị chỉ trích vì khoe biệt thự 'hàng trăm tỷ đồng' tại Quận 7, TPHCM, kèm theo hình ảnh mang 'hàng tỷ đồng' tiền mặt mua đồng hồ cao cấp. Tiếp nối là loạt "hàng hiệu" như túi xách hàng hiệu, xe sang và những chuyến du lịch xa xỉ.

Đỉnh điểm của "cơn sốt khoe của" là loạt xe sang của vợ chồng cô như: McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan LP610-4, SUV Lamborghini Urus Performante, Bentley Bentayga EWB, Mercedes-AMG G63 Edition One, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC...

Hình ảnh tài sản cùng biệt thự sang trọng của nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận trái chiều, Di Băng đáp trả bằng cách livestream giải thích, biến chỉ trích thành "nhiên liệu" cho sự nổi tiếng, giúp gây chú ý, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.

Ồn ào với những drama không hồi hết

Bên cạnh sự xa xỉ, Đoàn Di Băng còn vướng hàng loạt ồn ào khiến cộng đồng mạng sôi sục. Mới nhất năm 2025, cô bị réo tên trong vụ quảng cáo "kẹo rau củ" - sản phẩm được thổi phồng "1 viên tương đương 5kg rau củ quả", bị chỉ trích về quảng cáo sai sự thật.

Đỉnh điểm, Di Băng liên tục vướng ồn ào về mỹ phẩm Hanayuki. Tháng 5/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body (kem chống nắng toàn thân) loại hộp 1 tuýp 100gr do không đáp ứng các quy định chất lượng.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chính thức bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ - chồng Di Băng - cùng 2 đồng phạm với cáo buộc sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả mạo.

Ngay sau thông tin chồng bị bắt ngày 5/11, fanpage của Đoàn Di Băng bị tấn công bởi hàng nghìn bình luận tiêu cực trong vài giờ đồng hồ.

Từ chiều đến tối 5/11, các diễn đàn và fanpage lớn ở Việt Nam chứng kiến lượng bình luận tăng vọt khi liên tục quan tâm và cập nhật thông tin vụ việc.

Từ ồn ào "khoe của", quảng cáo sai bị tuýt còi đến việc chồng vừa bị bắt, những biến cố này như một "cú đấm" vào hình ảnh Di Băng cố gắng tạo dựng nhiều năm qua.

