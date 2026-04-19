"Ám ảnh tháng Tư" trong Tết Thanh minh của Nguyễn Thành Trung

Lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc của tháng Tư như hoa loa kèn, hoa sưa và những cơn mưa đầu hạ, ca khúc được xây dựng như một khúc tưởng niệm sâu lắng. Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở câu hát “Anh tìm về nấm cỏ xanh tháng Tư” mở ra không gian cảm xúc giao thoa giữa thực tại và ký ức.

Tác phẩm có sự tham gia của ê-kíp giàu chuyên môn, gồm nhạc sĩ phối khí Thanh Tùng (Thanh Tùng guitarist), nghệ sĩ oboe Hoàng Mạnh Lâm và ca sĩ Bùi Yên Hà. Trong đó, tiếng oboe của Hoàng Mạnh Lâm - Quán quân cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2024 được xem là điểm nhấn tạo nên chiều sâu cảm xúc, góp phần khắc họa không gian hoài niệm tinh tế.

Việc lựa chọn giọng ca trẻ Bùi Yên Hà thay vì các nghệ sĩ quen thuộc đánh dấu một hướng tiếp cận mới của Nguyễn Thành Trung. Lối thể hiện nhẹ nhàng, tự nhiên của nữ ca sĩ góp phần truyền tải tinh thần ca khúc như một lời tâm tình về sự trở về và tưởng nhớ.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, Ám ảnh tháng Tư được xem như một cách tiếp cận giàu tính nghệ thuật với chủ đề ký ức và truyền thống. Tác phẩm góp phần làm phong phú thêm những sáng tác mang tinh thần tri ân, hướng về cội nguồn trong đời sống âm nhạc đương đại.

Đông Nhi ra mắt MV "Mặt trời cô độc"

Mặt trời cô độc là ca khúc Alternative R&B nằm trong album vol.4 Theater Of Dreams - sản phẩm hợp tác giữa Đông Nhi và nhóm sản xuất DTAP. Dù đây là ca khúc được chính nữ ca sĩ yêu thích nhất trong album nhưng tròn 1 năm sau khi bản audio ra mắt, MV mới chính thức xuất hiện. Đông Nhi lý giải đơn giản "xem như là đủ duyên".

Bài hát lấy cảm hứng từ lá bài The Sun trong Tarot - biểu tượng của ánh sáng và sự rực rỡ nhưng khai thác vào mặt trái ít ai nghĩ đến: ánh sáng càng mạnh, khoảng cách với mọi thứ xung quanh càng lớn. Nghịch lý đó trở thành trục cảm xúc xuyên suốt cả bài.

MV được thực hiện tại một sa mạc ở Mỹ, dưới sự chỉ đạo từ xa của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư dù không thể sắp xếp lịch bay sang kịp với sự hỗ trợ của ê-kíp quay phim tại chỗ. Kết quả là những khung hình đậm chất điện ảnh, tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc hơn là thị giác bắt mắt.

2 đêm concert của Bùi Trường Linh ở Hà Nội cháy vé trong 10 phút

Chưa đầy 1 tuần sau đêm diễn tại TPHCM, Bùi Trường Linh liên tiếp ghi dấu những cột mốc mới trên nền tảng nhạc số và bán vé concert.

Trên YouTube, MV Sớm như vậy đã chính thức giữ vị trí #1 Trending Overall (Xu hướng chung) và #2 Trending Music tại Việt Nam, đồng thời cán mốc 3 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 tuần ra mắt. Đây là sản phẩm được đầu tư gấp 100 lần so với thời kỳ Yêu người có ước mơ, với hình ảnh MV khai thác hình tượng về sự đơn độc qua ngôn ngữ điện ảnh có chủ ý rõ ràng.

Trong đợt mở bán vé cho 2 đêm diễn tại Hà Nội (ngày 23 và 24/4), toàn bộ vé được bán sạch chỉ trong 10 phút

