Ngày 8/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin G-Dragon đã nhận ít nhất 65 tỷ won (gần 1.200 tỷ đồng) tiền thanh toán từ công ty quản lý trong năm 2025.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính do Galaxy Corporation công bố, chi phí chi trả cho nghệ sĩ trong năm khoảng 71,4 tỷ won (hơn 1.270 tỷ đồng), tăng mạnh so với giai đoạn trước khi nam ca sĩ tái hoạt động. Ngoài ra, thu nhập thực tế của G-Dragon được cho là còn cao hơn khi tính thêm nguồn thu từ bản quyền âm nhạc, quảng cáo và các hoạt động cá nhân.

Trong năm qua, G-Dragon trở lại với album phòng thu thứ 3 Übermensch, đánh dấu màn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng. Album bán hơn 600.000 bản trong ngày đầu và vượt mốc 1 triệu bản trong năm 2025.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ thực hiện chuyến lưu diễn tại 17 thành phố với 39 đêm diễn, thu hút khoảng 825.000 khán giả, cho thấy sức hút ổn định trên thị trường âm nhạc.

Thành công từ các hoạt động này góp phần giúp Galaxy Corporation đạt doanh thu gần 299 tỷ won (khoảng 5.340 tỷ đồng), tăng hơn 619% so với năm trước và chuyển từ thua lỗ sang có lãi, được xem là bước ngoặt sau khi hợp tác với nam nghệ sĩ.

Sinh năm 1988, G-Dragon là trưởng nhóm BIGBANG ra mắt năm 2006. Anh hoạt động với vai trò rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, đứng sau nhiều bản hit như: Haru Haru, Fantastic Baby...

Ngoài âm nhạc, G-Dragon còn là gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Với sức ảnh hưởng rộng, anh được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của K-pop trong nhiều năm qua.

G-Dragon trong chuyến lưu diễn ở Hà Nội:

Nguồn: Daum, Nate