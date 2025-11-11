Nam ca sĩ cho biết, ngay khi nhận thấy phản ứng từ khán giả, anh đã nhanh chóng gỡ bài đăng khỏi trang cá nhân và rút ra bài học sâu sắc.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, tôi hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu", Bằng Kiều chia sẻ.

Anh cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp là Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì bài viết của mình đã khiến hai ca sĩ trẻ bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Ca sĩ Bằng Kiều.

“Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội. Bản thân sẽ cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tôi luôn trân trọng và tôn trọng các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua", anh nói thêm.

Trước đó, Bằng Kiều đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng ca sĩ Quốc Thiên và Trung Quân Idol, kèm theo dòng trạng thái được cho là nhắc đến buổi concert của G-Dragon tại Việt Nam. Trong bài viết, nam ca sĩ bày tỏ sự chạnh lòng khi thấy nhiều nghệ sĩ Việt đi xem show của ngôi sao Hàn Quốc, đồng thời đưa ra nhận xét về chuyên môn âm nhạc.

Cụ thể, anh viết: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng chấp bạn kia một mắt luôn".

Bài đăng nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng hình ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội khiến nam ca sĩ nhận về làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn của anh mang tính so sánh và thiếu tinh tế, đặc biệt khi nhắc đến nghệ sĩ quốc tế và đồng nghiệp trong nước.

Trước làn sóng phản ứng, Bằng Kiều đã công khai gửi lời xin lỗi, khẳng định không có ý chê bai hay cạnh tranh với bất kỳ ai và sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn về sau.