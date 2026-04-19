Ca sĩ Hà Thúy Anh và nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario. Ảnh: Tư liệu

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Thúy Anh thông báo về việc ly hôn với ông Anh Tuấn (được biết đến với nghệ danh Tuấn Mario).

"Sau một thời gian dừng lại và ổn định lại cuộc sống, hôm nay tôi xin phép thông báo mình và anh Tuấn Mario đã không còn chung đường. Quyết định này đã được cả hai đưa ra từ trước và hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cả hai tôn trọng nhau và mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè cùng mối quan hệ công việc của cả hai", cô viết.

Thông tin gây chú ý, được nhiều đồng nghiệp động viên, chia sẻ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - HLV của Hà Thúy Anh tại Giọng hát Việt 2012 viết: ''Chúc cả hai em đều luôn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Đứa nào anh cũng thương y như xưa".

Ca sĩ Đinh Hương - Á quân Giọng hát Việt 2012 chia sẻ: "Bạn của mình ơi, bạn là một trong những người đàn bà đẹp với tiếng hát tuyệt vời nhất trong trái tim mình. Chúc hành trình phía trước của bạn thật là toả sáng nha".

Ca sĩ Hà Thúy Anh quê Phú Thọ, từng là phát thanh viên trước thi theo đuổi sự nghiệp hát.

Cô nổi tiếng từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012; từng tham gia nhiều chương trình như: Cặp đôi hoàn hảo, Tôi là người chiến thắng, Người kể chuyện tình… giành giải Ba Gương mặt thân quen 2016 và quán quân Hãy nghe tôi hát 2019.

Năm 2018, Hà Thúy Anh kết hôn với Tuấn Mario. Anh là nhà sản xuất âm nhạc, sở hữu công ty giải trí riêng.

Hà Thúy Anh hát cover "Bắc Bling"

Mi Lê