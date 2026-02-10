Nam rapper Hàn Sâm gây chú ý khi đăng video lên mạng xã hội vào đêm 9/2, công khai tố cáo vợ ngoại tình và phủ nhận cáo buộc bạo hành gia đình lan truyền trước đó.

Hàn Sâm từng lọt top 7 chương trình The Rappers mùa đầu tiên và phát hành album đầu tay vào năm ngoái với nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu - hôn nhân. Theo HK01, người vợ được nhắc đến là nữ MC nổi tiếng Trần Tư An.

Trần Tư An và Hàn Sâm kết hôn vào năm 2021.

Trong video, Hàn Sâm cho biết phát hiện vợ ngoại tình và cho rằng bản thân liên tục bị bôi nhọ hình ảnh. Anh tiết lộ từng đối chất với vợ vào ngày 17/8/2025. Ban đầu, khi chưa biết anh có bằng chứng, cô phủ nhận hoàn toàn, chỉ thừa nhận và xin lỗi sau khi bị vạch trần.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau khi trao đổi với luật sư, cô thay đổi lập trường và tiếp tục phủ nhận khiến anh rơi vào trạng thái khó chấp nhận.

Nam rapper cho biết 2 bên đã trải qua hơn 4 tháng kiện tụng và hòa giải. Anh khẳng định không đưa ra yêu cầu tài chính nào, chỉ mong chấm dứt hôn nhân trong hòa bình: “Tôi chỉ muốn chia tay văn minh nhưng rất tiếc kết quả không như mong đợi”.

Cư dân mạng cũng phát hiện trên trang cá nhân của Trần Tư An, cô không đăng ảnh chụp chung với Hàn Sâm kể từ sau tháng 5/2023. Đến nay, nữ MC vẫn chưa có phản hồi chính thức trước các cáo buộc từ phía chồng.

Trần Tư An được mệnh danh là "mỹ nhân nóng bỏng nhất giới MC xứ Đài" với hình thể gợi cảm.

Trần Tư An sinh năm 1993, là MC kiêm phát thanh viên nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Cô được biết đến với nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm và phong cách dẫn dắt gần gũi trong các chương trình phát thanh mang màu sắc đời sống, từng 2 lần giành giải Nữ MC xuất sắc nhất tại Kim Chung.

Bên cạnh công việc MC, cô còn hoạt động với vai trò sáng tạo nội dung và podcast, được khán giả trẻ yêu mến nhờ hình ảnh hiện đại, chân thành và tích cực.

Video Hàn Sâm tố cáo vợ ngoại tình: