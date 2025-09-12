Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như vừa thực hiện bộ ảnh cưới tại Long An, trước thềm lễ thành hôn diễn ra vào ngày 19/9 tại TPHCM.

Gia đình nhỏ của Hồ Quang Hiếu.

Bộ ảnh được thực hiện nhanh gọn bởi cả 2 đã quen thuộc với ống kính sau nhiều lần chụp hình du lịch chung.

Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin) - khiến khung hình trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn.

Con trai xuất hiện trong bộ ảnh cưới của cặp đôi.

“Niềm vui của tôi tăng gấp đôi khi ảnh cưới có thêm sự góp mặt của con trai. Ban đầu Hin còn quấy khóc vì buồn ngủ, nhưng khi thay đồ xong bé hợp tác vui vẻ cùng bố mẹ”, Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Lễ cưới còn là lời hứa Hồ Quang Hiếu muốn dành tặng bạn đời mình. Trước đó, anh bày tỏ muốn đợi con trai cứng cáp để chứng kiến cha mẹ đón niềm hạnh phúc.

Nam ca sĩ cho biết anh và vợ đều hướng nội nên lễ cưới chỉ mời khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và 1 số nghệ sĩ.

“Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ”, anh nói.

Theo kế hoạch, lễ vu quy sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau hôm 15/9. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một resort ở TPHCM với không khí ấm cúng, lãng mạn và giản dị - đúng tinh thần mà cả 2 mong muốn.

Sau 2 năm gắn bó, cùng trải qua hành trình đón con trai đầu lòng, Hồ Quang Hiếu cho biết anh bước vào ngày cưới với tâm thế thoải mái, không còn hồi hộp như những cặp đôi “cưới trước, sống chung sau”.

“Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau và cả 2 bên gia đình cũng trở nên thân thiết, vì vậy niềm vui trong ngày trọng đại này càng trọn vẹn hơn”, Hồ Quang Hiếu tâm sự.

Cô dâu Tuệ Như rạng rỡ trong váy cưới.

Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như (sinh năm 2000, quê Cà Mau) vào tháng 4/2023. Cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn 1 tháng sau đó.

Tháng 8/2023, họ tổ chức đám hỏi tại thị trấn Năm Căn (Cà Mau) trước khi dọn về chung sống và lên kế hoạch có con rồi mới làm đám cưới. Đầu năm nay, bé Hin chào đời tại một bệnh viện quốc tế ở TPHCM, trở thành sợi dây gắn kết yêu thương của gia đình nhỏ.

Với Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như, đám cưới không chỉ là một dấu mốc ngọt ngào mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa khi con trai được chứng kiến niềm hạnh phúc của bố mẹ trên sân khấu.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Hồ Quang Hiếu bên vợ và con trai

Ảnh, clip: NVCC