Sau 10 năm ở trọ, ca sĩ Hồ Văn Cường đã thực hiện được ước mơ là mua nhà tại TPHCM, đưa cha mẹ về ở cùng. Số tiền mua nhà được anh tích cóp trong nhiều năm đi hát.

Ngôi nhà rộng rãi, khang trang, có sân thượng, được nam ca sĩ cải tạo thành vườn rau.

Hồ Văn Cường tự hào nói không gian sống mới tiện nghi, giúp gia đình ổn định sinh hoạt, không còn phải trả tiền thuê hằng tháng.

Gần đây, cha mẹ anh cũng đón các cháu ở quê lên sinh sống và học tập, cả nhà có nhiều thời gian quây quần bên nhau.

Vlog ca sĩ Hồ Văn Cường giới thiệu vườn rau trên sân thượng

Hồ Văn Cường tận dụng diện tích trống trên sân thượng để trồng bầu, dưa leo, cóc, ớt, ngò tây, xoài, ổi, bắp, dọc mùng; các loại rau như cải, húng quế, diếp cá...

Một số giống cây trồng do fan, người quen tặng. Hồ Văn Cường đặc biệt thích cây xoài tứ quý, trồng vài tháng đã cho trái rất nhiều.

Những ngày không đi diễn, Hồ Văn Cường thích lên sân thượng tưới cây, bọc củ quả, thu hoạch các loại rau tươi ngon và nấu ăn. Trên kênh TikTok, anh từng đăng clip trổ tài nấu tôm rim, canh bầu...

Tuổi 22, Hồ Văn Cường tự thấy trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách sống, biết đặt ra các mục tiêu để theo đuổi. Việc có một ngôi nhà riêng, theo anh, là dấu mốc quan trọng đánh dấu hành trình gần 10 năm làm nghề và trách nhiệm với gia đình.

Hồ Văn Cường thích chăm vườn lúc rảnh rỗi. Ảnh: FBNV

Trước đó, gia đình Hồ Văn Cường sống chung trong một căn hộ thuê ở phường Gò Vấp. Cha anh làm bảo vệ chung cư, mẹ ở nhà chăm cháu và lo nội trợ.

Nhiều năm qua, nam ca sĩ là trụ cột kinh tế của gia đình, vừa lo sinh hoạt phí vừa hỗ trợ tiền ăn học cho 3 cháu (con của chị gái - PV). Sự chung tay chia sẻ của cả nhà cũng giúp Hồ Văn Cường giảm áp lực tài chính, tập trung học đại học và có tiền đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Hồ Văn Cường hiện là sinh viên năm cuối ngành marketing tại Trường Đại học Hoa Sen. Anh ưu tiên việc học, hạn chế nhận show để tập trung hoàn thành chương trình đào tạo, chỉ góp mặt trong một số sự kiện chọn lọc.

Mi Lê