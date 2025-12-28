Hồ Văn Cường là ca sĩ khách mời trong đại nhạc hội Hương sắc giai nhân do ca sĩ Như Quỳnh tổ chức. Là ca sĩ nhỏ tuổi nhất, anh được khán giả mong chờ phần thể hiện trong chương trình.

Hồ Văn Cường song ca với ca sĩ Như Quỳnh ca khúc Giấc mơ cánh cò; đồng thời thể hiện ca khúc 999 đoá hồng.

Ca sĩ Như Quỳnh và Hồ Văn Cường song ca ăn ý trên sân khấu.

Đây là lần thứ 2 Hồ Văn Cường biểu diễn trong show của ca sĩ Như Quỳnh. Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng như giây phút ban đầu.

Trong phần giao lưu, ca sĩ xúc động hồi tưởng lại hành trình gần 10 năm hoạt động âm nhạc, sau danh hiệu Quán quân VietNam Idol Kids 2016.

Theo giọng ca trẻ, điều anh nhận nhiều nhất trong chặng đường đã qua là tình cảm của khán giả nhiều thế hệ dành cho mình.

Chặng đường 10 năm sắp tới, anh không dám nói trước điều gì, chỉ luôn tự nhủ cố gắng thật nhiều trong nghề nghiệp, cuộc sống.

Hồ Văn Cường tự nhận còn nhiều thiếu sót.

“Tôi còn nhiều thiếu sót, chỉ biết cố gắng từng ngày để không phụ lòng tình cảm mọi người dành cho”, Hồ Văn Cường chia sẻ.

Anh biết ơn ca sĩ Như Quỳnh đã ngỏ ý mời tham gia trong những liveshow lớn. Đây như 1 hành động ủng hộ tinh thần của nữ ca sĩ, giúp Hồ Văn Cường vững vàng trên con đường ca hát.

Như Quỳnh vốn là bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung còn Hồ Văn Cường lại dính nhiều lùm xùm với mẹ nuôi trước khi Phi Nhung qua đời. Do đó, khi Như Quỳnh mời Hồ Văn Cường tham gia đêm nhạc, nhiều ý kiến từ khán giả và người trong giới showbiz đã công kích chị.

Trước ý kiến trái chiều, Như Quỳnh không ngại lên tiếng bênh vực Hồ Văn Cường.

Như Quỳnh nâng đỡ, ủng hộ Hồ Văn Cường dù vướng không ít tranh cãi.

“Tôi nghĩ mình nên chắp cánh cho những giọng ca có khả năng, để họ có động lực làm nghề. Tôi tin đây là dịp để Cường chứng minh tài năng, đạo đức với khán giả”, chị chia sẻ.

Hồ Văn Cường hiện cũng có cuộc sống ổn định. Anh đắt show ca hát, có lượng fan đông và thường xuyên dành sự quan tâm, ủng hộ trong mỗi dự án.

Trong dịp chia sẻ với VietNamNet hồi tháng 10, Hồ Văn Cường tiết lộ anh đã mua được nhà, ổn định cuộc sống và chăm lo cho cả gia đình. Anh cũng sắp tốt nghiệp đại học và tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Ngoài Hồ Văn Cường, đêm nhạc của Như Quỳnh còn có sự tham gia của 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: danh ca Hương Lan, Họa Mi, Mai Thiên Vân, Hoài Lâm, Thanh Duy, Lương Tùng Quang, Phương Anh… kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ.

Như Quỳnh và Hồ Văn Cường song ca "Giấc mơ cánh cò"

Một số khoảnh khắc trong đêm nhạc

Như Quỳnh bất ngờ cover "Say một đời vì em" - ca khúc gây chú ý thời gian qua. Chị diện trang phục phong cách Ai Cập cổ đại, thể hiện nét quyến rũ, trẻ trung.

Tiết mục song ca giữa Như Quỳnh và Thanh Duy là 1 trong những điểm nhấn của đêm nhạc. Thanh Duy có màn giả gái, bắt chước từng cử chỉ, ánh mắt của đàn chị trong ca khúc "Cõi nhớ".

Show là dịp để Như Quỳnh kết nối các ca sĩ trẻ. Một trong những giọng ca chị yêu thích là ca sĩ Hoài Lâm.

Chủ nhân đêm nhạc biểu diễn nhiều bài hát về quê hương như "Lúa về đêm trăng", "Xuân ước nguyện "... Các ca khúc đều được khán giả thuộc nên dễ dàng hòa giọng cùng chị.

Đây là chương trình thứ 4 Như Quỳnh thực hiện tại Việt Nam. Ca sĩ bày tỏ mong muốn thực hiện cố định mỗi năm 1 show diễn để kết nối khán giả và nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Các ca sĩ diện trang phục, cùng hát trong tiết mục tốp ca. Chương trình chia làm 3 chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề "Hương sắc giai nhân". Sân khấu cũng được đầu tư chỉn chu, lấy cảm hứng từ những bức tranh tứ bình Cầm - kỳ - thi - họa, biểu trưng cho vẻ đẹp và tài hoa của phụ nữ xưa.

Ảnh, clip: BTC