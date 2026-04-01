Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh hy vọng nhịp sống và cảm xúc vùng mỏ sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng để các nhà báo sáng tạo nên nhiều tác phẩm phát thanh đặc sắc, lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh và đất nước Việt Nam.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Liên hoan có 72 đoàn tham dự trong đó 34 báo và phát thanh, truyền hình các địa phương, 2 trung tâm báo chí lớn là Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, 17 đơn vị báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam và 8 đơn vị báo chí lớn khác với gần 350 tác phẩm ở các thể loại.

Ca sĩ Hòa Minzy cháy hết mình tại đêm khai mạc.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới kết hợp giữa âm nhạc, múa, trình diễn ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại.

Với 3 chương nội dung xuyên suốt, Thanh âm kỷ nguyên mới thể hiện hành trình phát triển của đất nước và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Tiết mục Thị Mầu của Hoà Minzy được dàn dựng công phu khi có nhiều nghệ sĩ múa phụ hoạ và nữ ca sĩ còn được đạo diễn sắp đặt cho ngồi lên chiếc vòng bay lượn trên không trung tạo nét ấn tượng thích thú cho người xem.

Rapper Double2T khuấy động sân khấu với những bản rap mang đậm chất riêng.

Góp phần tạo nên sức hút của chương trình còn có các nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Trúc Nhân, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, nhóm Oplus…

Màn trình diễn của ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Khán đài gồm 50.000 chỗ, được chia thành 18 khu vực đứng và ngồi, lấy cảm hứng từ hình tượng sóng. Các khu vực này được mang tên phản ánh phẩm chất và bản sắc Việt Nam và vùng mỏ qua nhiều thế hệ, hành trình vươn lên rõ nét trong bối cảnh mới cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Những ca khúc sôi động khuấy đảo sân khấu đêm liên hoan.

Liên hoan phát thanh toàn quốc được tổ chức từ ngày 9 đến 13/4 tại Quảng Ninh nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới.

