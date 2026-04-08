Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện.

Đây cũng là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam năm 2026, chào mừng nhiều dấu mốc trọng đại của đất nước như 51 năm Ngày thống nhất đất nước; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, Âm vang Tổ quốc được xây dựng như một lời hiệu triệu nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam. Với quy mô khoảng 40.000 khán giả, Âm vang Tổ quốc chia thành 2 phần.

Phần 1 kéo dài 90 phút gồm 3 chương: Trường ca trên trống đồng, Âm vang lịch sử, Khát vọng Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Phần 2 dài 60 phút, phát trực tiếp trên nền tảng VTVgo, hướng đến khán giả trẻ, khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Hơn 2.500 nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt "Âm vang Tổ quốc".

Điểm nhấn của chương trình nằm ở cách thể hiện hiện đại khi lấy hình tượng trống đồng làm biểu tượng xuyên suốt, kết hợp thực cảnh quy mô lớn với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, cùng các thủ pháp sân khấu và trình chiếu công nghệ cao. Qua đó, dòng chảy lịch sử cách mạng và vẻ đẹp văn hóa dân tộc được tái hiện sống động trong một không gian nghệ thuật đa tầng cảm xúc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ dòng nhạc chính ca như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… Bên cạnh đó là sự góp mặt của các giọng ca được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Âm vang Tổ quốc còn có sự tham gia hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng, Thanh Âm Xanh Band dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc đa dạng, giàu tính kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng phần trình diễn của quân khuyển nghiệp vụ, tạo nên điểm nhấn đặc biệt về tính thực cảnh và sức mạnh biểu tượng.

Với quy mô lớn, ý tưởng dàn dựng hiện đại và thông điệp chính luận xuyên suốt, Âm vang Tổ quốc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật của năm 2026. Không chỉ tôn vinh lịch sử và bản sắc dân tộc, chương trình còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.