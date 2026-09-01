Tối 12/9, Hoài Lâm chia sẻ loạt ảnh hậu trường buổi chụp hình cưới thực hiện tại quê nhà Vĩnh Long, đồng thời cảm ơn khán giả đã gửi lời chúc mừng. Nam ca sĩ cũng đổi ảnh đại diện mạng xã hội thành hình cưới, được xem là tín hiệu rõ cho kế hoạch hôn nhân sắp tới. Cô dâu tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh kém Hoài Lâm 9 tuổi.

Chị Tuyết Minh, người phụ trách trang điểm cho cặp đôi trong buổi chụp hình, cho biết cô dâu quê Vĩnh Long, sinh năm 2004, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hoài Lâm hiện chưa công bố thời điểm tổ chức hôn lễ chính thức.

Hoài Lâm bên vợ sắp cưới Ngọc Trinh.

Trước khi đến với mối quan hệ này, Hoài Lâm từng gắn bó 3 năm với một người mẫu tự do ở Cần Thơ. Đầu năm 2024, phía bạn gái cũ xác nhận cả hai đã chia tay một thời gian, trong khi nam ca sĩ chọn cách im lặng với truyền thông. Từ đó, giọng ca Hoa nở không màu sống khá kín tiếng về đời tư.

Cũng trong giai đoạn này, Hoài Lâm từng công khai việc điều trị một bệnh lý liên quan thần kinh tại Cần Thơ. Bệnh khiến anh khó kiểm soát cảm xúc, phải nhập viện, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tạm ngưng ca hát khoảng 3 tháng, hủy nhiều show diễn để dưỡng bệnh. Bố mẹ là người trực tiếp chăm sóc anh trong thời gian đó.

Hoài Lâm thay ảnh avatar trên trang cá nhân bằng hình cưới của cặp đôi.

Hoài Lâm sinh năm 1995 tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi, cho sống chung nhà để tiện dạy dỗ, đồng thời đặt nghệ danh cho anh. Hai cha con từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chương trình nghệ thuật. Năm 2014, Hoài Lâm giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen, trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý trước khi sự nghiệp trải qua không ít biến động.

Hoài Lâm từng có một cuộc hôn nhân với Lư Hoàng Bảo Ngọc, thường được biết đến với tên Cindy Lư, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Hai người có chung 2 con gái trước khi chia tay giữa năm 2020. Sau đổ vỡ, anh về quê sống cùng bố mẹ, dần rời xa hoạt động showbiz. Cuối năm 2018, Hoài Lâm từng tuyên bố dừng ca hát để về quê chữa bệnh; đến cuối năm 2019, một mối tình khác của anh cũng kết thúc, khiến nam ca sĩ tiếp tục chọn lối sống kín tiếng.

Năm 2020, Hoài Lâm bất ngờ trở lại đường đua âm nhạc với hai ca khúc Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi, tạo hiệu ứng lớn trên thị trường nhạc Việt. Hoa nở không màu giúp anh nhận giải Ca khúc của năm tại Cống hiến 2020, cùng một giải thưởng tại Làn sóng xanh cùng năm. Ngoài ca hát, Hoài Lâm từng tham gia các phim Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016), Yêu em bất chấp (2018)...

Vài năm gần đây, Hoài Lâm thỉnh thoảng trở lại sân khấu, chủ yếu biểu diễn tại các phòng trà nhỏ. Mỗi lần xuất hiện, anh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, dù ngoại hình và phong độ biểu diễn đôi lúc gây tranh luận trái chiều.

Tiếng hát của Hoài Lâm:

Ảnh: FBNV, video: Tư liệu