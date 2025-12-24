Trong phim Thiên đường máu, Hoài Lâm đóng vai Thành - người em đồng hành với nhân vật chính Tuấn (Quang Tuấn). Cả hai bị dẫn đến khu trại lừa đảo và đồng hành trên hành trình trốn thoát khỏi bọn ác.

Phim đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Hoài Lâm sau 7 năm, kể từ Yêu em bất chấp (2018).

Ca sĩ Hoài Lâm trở lại với điện ảnh sau 7 năm.

Vai diễn của Hoài Lâm có nhiều cảnh bị tra tấn, rượt đuổi. Chia sẻ với VietNamNet, nam ca sĩ nói anh gặp áp lực trong lần trở lại. Từ lúc casting, anh tự thấy chưa có sự chuẩn bị nhiều về tâm lý nhân vật, kỹ thuật biểu diễn nên xin rút lui.

Nhờ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và nhà sản xuất động viên, anh lấy can đảm nhận lời. Quá trình quay, nam ca sĩ đối diện không ít cảnh quay khó, đòi hỏi về cảm xúc lẫn thể lực.

“Tôi dành thời gian tập gym, rèn luyện thể hình để đảm bảo sức khỏe, độ bền nhằm theo đuổi dự án. Ở các phân đoạn khó, đội ngũ cascadeur cũng hỗ trợ tôi thực hiện.

Dẫu khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc vì muốn chứng minh với mọi người mình làm được”, Hoài Lâm nói.

Hoài Lâm từng trải qua biến cố sức khỏe, phải nhập viện tại Cần Thơ cuối năm 2024 vì bệnh liên quan thần kinh. Anh buộc hủy các đêm nhạc, ngưng hát 3 tháng.

Hoài Lâm giảm 10kg, lấy lại phong độ ngoại hình.

Hoài lâm kể thời gian “ở ẩn”, anh tăng cân nhiều, trí nhớ không linh hoạt. Anh cố gắng vực mình dậy vì đam mê ca hát, nhớ sân khấu và khán giả.

Thời gian qua, ca sĩ tích cực trở lại âm nhạc. Anh cũng được khen ngợi lấy lại phong độ sắc vóc lẫn giọng hát.

“Chính đam mê và cảm xúc hạnh phúc bên trong là thứ níu tôi ở lại với nghệ thuật. Lúc này, tôi muốn tiếp tục làm nghề, mong mọi người nhớ tới hình ảnh Hoài Lâm giản dị, bình thường và chân thực”, anh cho hay.

Quang Tuấn dành nhiều lời khen cho sự cố gắng của đàn em Hoài Lâm. Sau khi đóng chung phim, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết. Hoài Lâm thường gửi nam diễn viên vé mời xem các đêm nhạc của mình. Ngược lại Quang Tuấn cũng gửi vé mời Hoài Lâm đến xem anh diễn kịch.

Hoài Lâm và Quang Tuấn thân thiết sau dự án.

Diễn viên Quang Tuấn đóng vai chính Thiên đường máu. Trong phim có cảnh Quang Tuấn bị treo ngược, trùm kín bao ni lông. Theo nam diễn viên, phân cảnh này khiến anh “hoang mang tột độ” vì bản thân vừa sợ độ cao, vừa sợ không gian hẹp.

Năm qua, nam diễn viên cũng thăng hoa trong nghề với liên tiếp nhiều dự án ra mắt như: Quỷ nhập tràng, Địa đạo, Nhà ma xó, Truy tìm long diên hương.

Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động. Đây cũng là phim điện ảnh Việt đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài dựa trên nhiều sự kiện có thật.

Dàn diễn viên trong phim gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Hoàng Trinh, NSƯT Trọng Hải... Phim dự kiến ra rạp từ 30/12.

Trailer phim "Thiên đường máu"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC