Hùng Min chia sẻ: "Tôi thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé của mình vào dịp kỷ niệm trọng đại này. Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để nhắc nhở chúng ta về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Tôi coi MV này là món quà tri ân gửi tới đất nước và khán giả".

Với Hùng Min, nguồn cảm hứng lớn nhất khi thể hiện ca khúc đến từ chính tình yêu quê hương. Anh mong muốn qua âm nhạc, tinh thần lạc quan, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước giàu đẹp sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt đến thế hệ trẻ.

Ca sĩ Hùng Min.

So với MV trước (Con rồng cháu tiên) mang màu sắc huyền sử, Việt Nam tôi yêu được Hùng Min xây dựng theo hướng hiện đại, gần gũi, truyền cảm hứng trực tiếp hơn. Anh chú trọng phần hình ảnh trẻ trung, năng động để khán giả trẻ dễ tiếp nhận nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống.

"Thông điệp ca khúc rất rõ ràng: dù bạn ở đâu, làm gì, hãy luôn tự hào là người Việt Nam. Âm nhạc chính là chiếc cầu nối tuyệt vời để chạm vào trái tim con người nhanh hơn bất kỳ phương tiện nào khác", nam ca sĩ bày tỏ.

Hùng Min tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh từng ghi dấu ấn với những ca khúc Ngày mình chung đôi, Anh chúc em được vui và các sáng tác trong phim Tết ta là Tết mẹ - bộ phim đạt triệu lượt xem trên YouTube.