Tối 26/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) dù trời mưa lớn, hơn 25 nghìn khán giả vẫn xếp hàng dài để hòa mình vào concert Việt Nam trong tôi. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động của Triển lãm thành tựu Đất nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cơn mưa nặng hạt suốt buổi tối không thể làm giảm sức nóng từ sân khấu. Từ những giai điệu mở màn của Anh Tú và Dương Hoàng Yến với Tôi là người Việt Nam – Quê hương Việt Nam, đến các tiết mục cuốn hút Tổ quốc trong ánh mặt trời, Miền an nhiên - Nhớ mãi chuyến đi này, khán giả liên tục hòa giọng, reo hò dưới mưa trắng trời.

Ca sĩ Anh Tú.

Dàn nghệ sĩ trẻ đình đám như Soobin Hoàng Sơn, Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik, Quân A.P, Chillies, Dương Hoàng Yến… lần lượt mang đến loạt ca khúc "đốt cháy" sân khấu: Đại lộ mặt trời, Vùng ký ức, Yêu cuộc đời hơn, Anh trai nước Việt, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam… Những giai điệu vừa sôi động, trẻ trung, vừa chứa đựng niềm tự hào dân tộc, khẳng định tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với Tổ quốc.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Ca sĩ Đức Phúc tâm sự, trước giờ diễn nhiều nghệ sĩ rất lo lắng vì mưa quá lớn. Nhưng chính tinh thần "có khán giả, có chúng tôi" đã giúp tất cả vượt qua, biến thử thách thành kỷ niệm đáng nhớ.

Hòa Minzy với chiếc áo mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng thể hiện Sẽ chiến thắng làm hàng vạn con tim như hòa chung một nhịp đập.

Ca sĩ Hòa Minzy.

Khép lại đêm diễn, Soobin Hoàng Sơn tiếp tục thắp sáng sân khấu với Tiến tới giấc mơ và Trở về, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Không chỉ là đại tiệc âm nhạc, Việt Nam trong tôi còn mang ý nghĩa sẻ chia. Khi cơn bão số 5 vẫn gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, chương trình đã phát động quyên góp, trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Thông điệp xuyên suốt được gửi gắm: Dù trong gian khó, người Việt luôn biết kề vai sát cánh. Như lời dẫn của MC Nguyên Khang: "Việt Nam trong tôi là tiếng ru của mẹ, là lời ca của tuổi thơ, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng".

Hơn 25 nghìn khán giả cùng các nghệ sĩ đã viết nên một đêm nhạc hội đặc biệt - nơi âm nhạc, công nghệ, ánh sáng và cả những cơn mưa hòa quyện để tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

