Với vai trò mới, anh muốn mang lại cho khán giả Việt một hình dung rõ ràng, thực tế và gần gũi về Đài Loan (Trung Quốc) dựa trên những trải nghiệm chính mình đã đi qua, đặc biệt phù hợp cho những chuyến đi vào dịp cuối năm.

Anh kể lần trở lại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã đưa Isaac vào một hành trình hoàn toàn khác biệt so với chuyến đi đầu tiên cách đây 7 năm để quay MV Tôi đã quên thật rồi. Trong 8 ngày, anh đi qua nhiều vùng: từ đỉnh núi Dạ Lan ở Nam Đầu, đến Cao Hùng, Cơ Long, Nghi Lan, Hoa Liên, Tân Bắc. Mỗi nơi lại có một sắc thái riêng.

Ca sĩ Isaac trong sự kiện công bố vai trò mới.

Hành trình 15 năm và phần thưởng lớn nhất ở tuổi 37

Chia sẻ với VietNamNet hành trình hơn 15 năm từ Cần Thơ lên TPHCM, Isaac cho biết đã trải qua nhiều giai đoạn: háo hức, bỡ ngỡ, kiệt sức rồi trưởng thành hơn sau mỗi thử thách. Ở tuổi 37, nhịp sống của anh không còn dồn dập nhưng vẫn đủ năng lượng và đam mê để tiếp tục con đường đã chọn.

Isaac trân trọng sự bình yên hơn, biết lắng nghe bản thân và không còn để áp lực hào quang chi phối như thời mới vào nghề. Với anh, phần thưởng lớn nhất sau chừng ấy năm không phải thành tích hay danh tiếng mà là giữ được tình yêu nghề và sự trân trọng từ khán giả.

"Được đứng trên sân khấu, được khán giả nhớ đến bằng âm nhạc của mình - đó là điều mà tôi coi là may mắn, vốn liếng quý giá nhất của cuộc đời làm nghệ sĩ", Isaac bày tỏ.

Trong năm mới, anh mong có thêm những dự án âm nhạc thật sự chạm vào cảm xúc người nghe và tìm được sự cân bằng giữa công việc và đời sống. Anh hy vọng mở rộng trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới, hợp tác với nghệ sĩ mới để mỗi năm đều thấy mình tiến bộ và sống trọn vẹn hơn.

"Ở tuổi này, điều tôi mong nhất không phải là chạy nhanh hơn mà là đi đúng hướng và đi với một trái tim an yên", Isaac tâm sự.

Sau 15 năm từ Cần Thơ lên TPHCM, Isaac chia sẻ trân trọng sự bình yên, giữ lửa đam mê bằng tinh thần học hỏi và mong đi đúng hướng với trái tim an yên.

Từ chàng trai gầy gò năm 2012, Isaac kiên trì tập gym hơn 15 năm và duy trì lối sống ổn định: ngủ sớm, tập đều, ăn uống kiểm soát. Với Isaac, khi nghệ sĩ nghĩ mình đã “đủ giỏi, đủ kinh nghiệm”, đó cũng là lúc ngọn lửa bắt đầu tắt dần.

Về việc mắc kẹt trong hình tượng cũ, Isaac thừa nhận với VietNamNet đây là nỗi lo chung của nhiều nghệ sĩ và anh cũng từng sợ điều đó. Nhưng anh hiểu thay đổi không nhất thiết phải tạo ra một phiên bản hoàn toàn khác mà có thể là sự phát triển từ bên trong.

Anh không muốn đánh mất những gì khán giả yêu quý nhưng cũng không muốn đứng yên. Vì vậy, Isaac chọn thay đổi từng bước: tìm dự án mới, thử vai trò mới và quan trọng nhất là khám phá những góc khuất, những cảm xúc chưa từng chạm tới trong chính mình.

Isaac xem việc rời 365 để hoạt động solo là cú nhảy vọt mạo hiểm giúp anh trưởng thành, kỷ luật và bản lĩnh hơn; công việc mang đến nhiều cơ hội mới, cuộc sống cân bằng hơn.

Nhìn lại năm 2025, Isaac thấy mình bình tĩnh hơn khi đón nhận mọi việc. Công việc mang đến nhiều bất ngờ tốt đẹp với các ca khúc được nhạc sĩ tin tưởng giao như Rừng vàng biển bạc (DTAP), Mr. Lý tưởng (Mew Amazing), Ngày mai sẽ khác (Coldie)... Anh cũng có thời gian về thăm gia đình ở Mỹ nhiều hơn. Còn chuyện tình cảm, Isaac không đặt kỳ vọng nhưng cũng không có thay đổi đáng kể nào, mọi thứ vẫn đi theo nhịp tự nhiên.

Ảnh, video: HM