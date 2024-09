Tại tập 13 của Anh trai say hi, 8 phần trình diễn cá nhân của Đức Phúc, Dương Domic, Jsol, Isaac, Anh Tú, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Hurrykng khép lại vòng chung kết 1.

Đức Phúc đầu tư dàn dựng sân khấu công phu, làm mới ca khúc Đoá phù dung cuối cùng, thể hiện sự day dứt trong nội tâm của chàng trai trong tình yêu.

Nam ca sĩ lần đầu nhảy đương đại cùng khách mời Gemini Hùng Huỳnh. Trở lại chương trình diễn cùng đàn anh, Hùng Huỳnh tiết lộ đã siết cân cấp tốc khiến cơ thể thanh thoát, uyển chuyển hơn khi nhảy. Tiết mục do biên đạo Đăng Quân - giám khảo vòng thi đấu vũ đạo ở livestage 3 của Anh trai say hi - dàn dựng.

Đức Phúc trình diễn cùng Gemini Hùng Huỳnh.

Dương Domic vừa đánh đàn vừa nhảy, trình diễn ca khúc Tràn bộ nhớ, do chính anh sáng tác. Nam ca sĩ ví mình như một thiết bị "tràn bộ nhớ" với đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Bài hát viết về tình yêu và hành trình của anh tại Anh trai say hi. Ban đầu, Dương Domic là một tân binh và chưa nhận được nhiều sự chú ý, nhưng nhờ chương trình, anh có 2 ca khúc lọt top thịnh hành và lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng gấp nhiều lần.

Trấn Thành tâm sự, chính anh cũng từng khóc rất nhiều vì không thể hiện tốt, chưa đủ kiến thức trong những ngày đầu làm nghề dẫn chương trình. Dương Domic là trường hợp ngược lại, khi đã "chín muồi", trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và chỉ cần cơ hội để "toả sáng".

Dương Domic được Trấn Thành khen ngợi hết lời.

Pháp Kiều trở lại với thế mạnh rap qua ca khúc Colors. Từng bị nhận xét không hợp với chương trình và chỉ có kỹ năng rap, Pháp Kiều chọn tên bài hát là "những màu sắc" để khẳng định mình không "một màu" mà có cá tính riêng. Rapper Hoa hồng gai tự tin có thể nhảy, hát, rap, sáng tác và không bài hát nào làm khó được. Qua chương trình, Pháp Kiều tự hào khi được "tiếp thêm lửa nghề" và có cơ hội hát chung với thần tượng Hieuthuhai.

Pháp Kiều thể hiện sở trường rap.

Trong tiết mục Gọi cho anh, Isaac xin phép Only C và Jongkay để sử dụng một đoạn ca khúc Nơi anh không thuộc về, gợi lại ký ức đẹp của nhóm 365Daband. Nam ca sĩ gây ấn tượng với màn “tắm bồn” trên sân khấu và phần hát nốt cao ở cuối. Anh cảm ơn Rhyder và nhạc sĩ Coldie đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện ca khúc.

Isaac tiết lộ đã sụt nhiều cân vì quá tâm huyết với các tiết mục. Dù sụt thêm 5kg nữa, anh vẫn thấy xứng đáng vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp. Tham gia Anh trai say hi giúp anh sống lại tuổi thanh xuân vô tư và đam mê âm nhạc.

Trấn Thành xúc động chia sẻ rằng việc Isaac luôn giữ ngoại hình nổi bật để diễn chung mà không bị chênh lệch với đàn em là rất khó.

Isaac khiến Trấn Thành xúc động rơi nước mắt.

Trấn Thành nhiều lần rơi nước mắt khi nghe Isaac chia sẻ:

Jsol trình diễn ca khúc Tình cuối cùng do chính anh sáng tác. Dù sáng tác không phải thế mạnh, anh đã hoàn thành bài hát trong 2 ngày để chứng minh mình là nghệ sĩ đa năng, không chỉ hát ballad mà còn có thể trình diễn nhiều thể loại.

Tham gia Anh trai say hi giúp Jsol thực hiện ước mơ biểu diễn trong nhóm nhạc. Anh tâm sự rằng sau hơn 6 năm làm nghề, anh từng chạnh lòng vì chưa có thành quả nổi bật. Năm nay, Jsol quyết tâm toàn tâm cho nghệ thuật và nếu không có duyên, sẽ tìm hướng đi khác. Nhờ chương trình, anh có thêm "lửa nghề" để tiếp tục cống hiến.

Jsol trình diễn vũ đạo ấn tượng.

Quang Hùng MasterD rap giọng Huế trong ca khúc Trói em lại, do chính anh sáng tác và sản xuất. Từng chạnh lòng khi bị nhận xét là "con cưng quốc tế, con ghẻ quốc dân", anh tham gia Anh trai say hi để xoá bỏ định kiến này. Được trình diễn bài hát tâm đắc, Quang Hùng cảm thấy như đã thực hiện ước mơ 8 năm trước.

Trấn Thành công nhận Quang Hùng có tố chất ngôi sao, luôn sáng tác chân thành và chạm đến cảm xúc người nghe. Nam MC thừa nhận là fan của Quang Hùng MasterD, thường xuyên tìm nhạc của anh để nghe.

Quang Hùng MasterD mong ca khúc "Trói em lại" có thể được xuất khẩu ra quốc tế.

Tiết mục "Trói em lại":

Anh Tú trở lại với sở trường là dòng nhạc ballad, khoe giọng hát nội lực qua tiết mục Đóa hồng chơi vơi. Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 cho biết đã thử sức với nhiều thể loại âm nhạc để làm mới bản thân. Song, ở chung kết 1, anh sẽ quay lại hình tượng người hát tình ca và gửi tặng khán giả một ca khúc ballad.

Anh Tú cũng thể hiện sở trường là dòng nhạc ballad ở chung kết 1.

Hurrykng mời Wean, An Trần cùng trình diễn tiết mục Airplane mode (Chế độ máy bay). Qua ca khúc, nam rapper muốn gửi thông điệp rằng hãy bật chế độ máy bay, để đừng bị phân tâm mỗi khi có ai cản trở ta làm điều mình yêu thích.

Hurrykng mời Wean trở lại chương trình.

