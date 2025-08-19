Kỷ lục nốt cao quãng 7

Chung kết Em xinh say Hi 2025, Lâm Bảo Ngọc là 1 trong 8 "em xinh" thi đầu tiên. Sân khấu Ái kỷ là cách cô dốc toàn lực cho chặng cuối cuộc thi khi phô diễn tất cả khía cạnh, từ giọng hát, concept, vũ đạo đến trình diễn như tung hứng, treo mình trên khung sắt.

Tuy nhiên, Lâm Bảo Ngọc vẫn tập trung nhất vào mũi nhọn là khả năng hát. Xuyên suốt màn trình diễn là loạt nốt F5, G5 chất lượng - không dễ ngay cả với giọng nữ cao nếu không có nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Ấn tượng nhất, cô khép lại bài hát bằng chuỗi nốt sáo (whistle) gồm: C7 - D#7 - C7 - Bb6 - C7.

Quãng 7 hiện là quãng âm cao nhất con người có thể hát được và chỉ có thể bằng kỹ thuật whistle. Tính đến hiện tại, có thể nói Lâm Bảo Ngọc lập kỷ lục với nốt cao chưa từng có trên sóng truyền hình, soán ngôi kỷ lục về cao độ trước đó là nốt F6 của ca sĩ Phương Mỹ Chi ở Sing! Asia.

Tiết mục "Ái kỷ" với chuỗi nốt cao ấn tượng (4:01)

Thời điểm công bố 30 "em xinh", Lâm Bảo Ngọc yếu sức hút truyền thông so với nhóm nghệ sĩ đã định vị được thương hiệu cá nhân như Bích Phương, Miu Lê, Bảo Anh... và thiếu tính ẩn số như các gương mặt mới kiểu Lyhan, 52Hz, Saabirose, Liu Grace...

Cô bước vào cuộc thi với những yếu tố đặc trưng nhất của "thương hiệu" Lâm Bảo Ngọc là giọng khỏe, kỹ thuật tốt, hát cao - vốn đã quá quen thuộc, không còn gì mới mẻ.

Và ngay cả khi có giọng hát, kỹ thuật vượt trội các đồng nghiệp, việc chương trình chỉ phát sóng bản ghi âm đã qua chỉnh sửa phòng thu kỹ lưỡng có phần cào bằng năng lực hát của 30 "em xinh", đồng nghĩa các vocalist kiểu Lâm Bảo Ngọc khó lòng phát huy tối đa lợi thế.

Dù vậy, tổng quan hành trình ở Em xinh say Hi 2025, Lâm Bảo Ngọc vẫn cho thấy sự cần thiết của vocalist trong một nhóm nhạc.

Khi làm việc với tập thể, sở trường của họ có thể được khai thác đa dạng như đảm nhận các nốt cao, lên tông, dựng bè, adlib (hát ứng biến)...

Tạo hình của Lâm Bảo Ngọc trong bài "Gã săn cá".

Với hình thức thi mỗi tuần thử thách một thể loại âm nhạc, các nhóm nhạc cũng cần vocalist - người vững kỹ thuật và am hiểu về các dòng nhạc - để phân tích, xử lý và biến tấu bài hát sao cho phù hợp.

Đây có thể là lý do để cái tên không quá bùng nổ như Lâm Bảo Ngọc có thể trụ vững đến chung kết.

Cô cũng cho thấy tư duy linh hoạt khi sẵn sàng trưng trổ, khoe kỹ năng "tẹt ga" ở sân chơi có tính thi đấu, hơn thua, sát phạt như Em xinh say Hi nhưng sẽ hát kiểu thủ thỉ, mộc mạc, nhẹ nhàng ở Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân - chương trình chuyên "nhạc chữa lành" với tệp khán giả đề cao giá trị cảm xúc.

Tốt nhưng mờ nhạt?

Bên cạnh giọng hát, Lâm Bảo Ngọc cũng thành công chứng minh khả năng nhảy và diễn xuất.

Nhiều năm đi hát, cô đóng đinh hình ảnh bản thân là một nữ ca sĩ đứng yên hát ballad. Việc một ca sĩ chưa từng cho thấy khả năng nhảy bất ngờ giành điểm cao nhất của phần thi Dance Battle đã gây ấn tượng tốt với người xem chương trình.

Lâm Bảo Ngọc cắt tóc thật trên sân khấu.

Bởi ít ai biết, cô từng là thủ khoa đầu vào ngành Nghệ thuật biểu diễn múa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Lâm Bảo Ngọc tốt nhưng không tạo được cú nổ tại Em xinh say Hi. Thứ nhất, những gì ca sĩ thể hiện chưa đủ để khán giả bất ngờ, trầm trồ, càng khó có thể là trung tâm giữa dàn "em xinh" hấp dẫn, đa sắc và cá tính.

Thậm chí, ở vai trò đội trưởng, cô còn gây tranh luận khi nhiều lần thể hiện cá tính mạnh trước đồng đội, đôi lúc còn ôm đồm. Đổi lại, sự quyết liệt đó giúp cô đảm bảo quyền lợi cho các thành viên.

Thứ hai, Lâm Bảo Ngọc thiếu hẳn câu chuyện, thông điệp để bàn tán lẫn khoảnh khắc viral.

Về bản chất, chương trình truyền hình thực tế chưa bao giờ là cuộc so găng chuyên môn thuần túy. Ở đó, khán giả có nhu cầu thưởng thức yếu tố giải trí, kịch tính từ những người tham gia.

Màn battle dance được đánh giá cao của Lâm Bảo Ngọc

Việc Lâm Bảo Ngọc thể hiện đúng tính cách nhí nhố, hồn nhiên, nhạy cảm như ở Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân khiến cô không hình thành được tuyến tính cách đủ rõ nét trong một format như truyền hình thực tế, nhất là với một kịch bản có đến 30 nhân vật, từ đó mờ nhạt.

Con đường sau "Em xinh say Hi"

Dù vậy, ở bất cứ khía cạnh nào, Lâm Bảo Ngọc đều "lãi to" sau Em xinh say Hi 2025.

Về cá nhân, cô thỏa mãn đam mê âm nhạc, thách thức giới hạn bản thân, làm những điều chưa từng thử và học hỏi nhiều điều từ các đồng nghiệp.

Lâm Bảo Ngọc "lãi to" sau cuộc thi.

Từ góc nhìn công chúng, ca sĩ đã để lại ấn tượng nhất định, cho thấy thêm các góc nhìn từ chuyên môn đến tính cách và có bản hit khi bước ra khỏi chương trình.

Quan trọng hơn, sau nhiều năm đóng đinh với hình ảnh ca sĩ hát ballad lờ nhờ, nhàn nhạt, Lâm Bảo Ngọc tìm thấy tiền đề cho hướng đi mới là vocalist đa năng - phân biệt với các vocalist truyền thống.

Cuộc thi chỉ là xuất phát điểm, để định hình phong cách mới, cô cần kế hoạch bài bản và cả một hành trình phía trước cần chinh phục.

Và dù chọn theo truyền thống hay hiện đại, Lâm Bảo Ngọc đều góp phần chứng minh giá trị của vocalist. Âm nhạc không bao giờ ngừng thay đổi, phát triển theo thời gian nhưng vocalist sẽ luôn có vị trí quan trọng trong bất kỳ thể loại âm nhạc, thời kỳ nào.

Ảnh: NSX

Mi Lê