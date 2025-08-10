Kết thúc tập 11 của Em xinh say hi, Vũ Thảo My, Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ bị loại. Đây là những giọng ca được đánh giá cao, có nhiều đóng góp cho đội.

Không nổi bật về kỹ năng thanh nhạc, Quỳnh Anh Shyn chứng minh khả năng sáng tạo, định hình phong cách cho đội. Cô thực hiện tạo hình "nàng tiên cá" cho MAIQUINN, gây bùng nổ MXH vào tháng trước, đầu tư thiết kế trang phục cho Juky San qua 40 bản phác thảo trong 3 ngày. Các tiết mục nổi bật về thời trang, thẩm mỹ đều đến từ đội có Quỳnh Anh Shyn. Nữ fashionista có thần thái, khả năng trình diễn tốt dù không phải "dân chuyên".

2 tiết mục gần nhất của đội Quỳnh Anh Shyn được chuẩn bị tỉ mỉ từ dàn dựng, thiết kế sân khấu, đến trang phục, tóc, móng giả, găng tay, đạo cụ của từng thành viên.

Từ đầu chương trình, đoạn rap của Liu Grace trong tiết mục Từng lên xu hướng nhiều nền tảng như YouTube, TikTok khi đó. Cô được khen ngợi không chỉ thế mạnh rap mà còn về vũ đạo, phong cách thời trang độc đáo. Sự ra về Liu Grace gây tiếc nuối khi cô là màu sắc mới lạ giữa dàn "em xinh".

Mỹ Mỹ được gọi là "cỗ máy nhảy" với vũ đạo, trình diễn xuất sắc nhất nhì chương trình. Cô còn gây chú ý bởi khả năng sáng tác, đặc biệt là thanh nhạc khi phô diễn giọng ca tại tiết mục Không đau nữa rồi. Đặc biệt, nữ ca sĩ giành chiến thắng ngay lần đầu làm đội trưởng qua bài Not my fault, giúp cả đội không bị loại.

Vũ Thảo My luôn là trụ cột ở phần hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc ở mỗi đội cô tham gia. Không thu hút nhiều thảo luận, tạo điểm nhấn xuyên suốt chương trình, song cô là một trong những thí sinh toàn năng, có chuyên môn âm nhạc với giọng hát nội lực, vũ đạo quyến rũ.

Những cái tên ra về đều là những thí sinh được đánh giá cao. Juky San, Lamoon, Saabirose cũng suýt bị loại.

Trái ngược, dù được đi tiếp, LyHan, Châu Bùi liên tục nhận phản ứng trái chiều.

LyHan liên tiếp đứng đầu bảng điểm của chương trình dù bị cho là trình diễn ngày càng nhạt nhòa. Sau tập 11, cô lại được làm đội trưởng nhờ đứng hạng 2.

Đội Bích Phương đầu tư "khủng" cho các tiết mục song chưa từng giành "ghế nóng" tại live stage 4, đội LyHan chiến thắng ở cả 2 vòng dù không được đánh giá cao bằng đối thủ. Ở phần thi đấu vũ đạo, chiến thắng của cô tạo tranh cãi, bị vũ công Maitinhvi thẳng thắn nhận xét là diễn, không phải nhảy. Khán giả đặt nhiều nghi vấn rằng nữ ca sĩ được thiên vị ở chương trình.

Các phát ngôn của LyHan ở chương trình cũng bị nhận xét là thiếu tinh tế, không tôn trọng đồng nghiệp. Nữ ca sĩ được cho là tỏ ra "gồng" để thể hiện cá tính, có dáng ngồi gây phản cảm. Theo Socialite, LyHan là thí sinh được chú ý nhất tập 10 với hơn 22 nghìn lượt đề cập, nổi lên với các từ khóa tiêu cực như "thiên vị", "lố", "EQ thấp". Ở phần bình luận trực tiếp của tập 11, khán giả tiếp tục chê bai, nhận xét tiêu cực khi LyHan xuất hiện.

Tương tự, Châu Bùi đứng hạng 2 với gần 17 nghìn lượt đề cập, gắn với các từ khoá "chán", "lè lưỡi". Cô an toàn đi tiếp dù từng xếp hạng 28/30 ở live stage 2. Tuy cho biết đã rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, ca hát, Châu Bùi vẫn nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực khi trình diễn. Những phân đoạn vũ đạo của fashionista cũng bị chê vì cô có những biểu cảm quá đà.

LyHan, Châu Bùi ở phần thi đấu vũ đạo.

Đỉnh điểm tranh cãi là khoảnh khắc "lè lưỡi" của Châu Bùi khi đội Bích Phương thua cuộc ở tập 10. Hành động bị đánh giá thiếu tôn trọng đối thủ. Những phát ngôn của cô, đặc biệt ở phần "Lớp học say hi" cũng bị cho là kém duyên, cố thu hút sự chú ý.

Tuy cho thấy khả năng sáng tạo, Châu Bùi lại bị nhận xét ích kỷ. Ở tiết mục Chẳng phải anh đâu, khán giả cho rằng duy nhất trang phục của cô được thiết kế phức tạp, độc đáo nhất, có thêm phụ kiện.

Các bài đăng thể hiện sự bất bình về Châu Bùi thu hút hàng chục nghìn thảo luận, đa số cho rằng năng lực của cô không đủ để vào vòng trong. Phát biểu xúc động ở tập 11, hứa sẽ sửa những điểm chưa tốt, Châu Bùi vẫn nhận nhiều bình luận tiêu cực.

LyHan, Châu Bùi hiện là 2 'em xinh' chịu nhiều sự phẫn nộ từ khán giả.

Ảnh, video: BTC