Về tên "The Reflection" (tạm dịch: Sự phản chiếu), Quốc Thiên nói không đơn thuần là soi chiếu lại mình mà còn là cách anh tìm thấy sự đồng điệu với âm nhạc, khán giả.

Live concert lần này có quy mô 10.000 khán giả và được thực hiện bởi ê-kíp quen thuộc: nhạc sĩ Hoài Sa và NSX SlimV làm giám đốc âm nhạc; Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn sân khấu; Long Kenji đảm nhiệm thiết kế ánh sáng.

Tại sự kiện, ca sĩ Quốc Thiên cũng công bố dàn khách mời ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Mono và Bùi Công Nam.

Ca sĩ Lệ Quyên mặc sang trọng, gợi cảm đến chúc mừng Quốc Thiên. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, nhân dịp tổ chức concert, Quốc Thiên sẽ phối hợp một trung tâm bảo tồn thiên nhiên thực hiện chương trình Chung sức trồng rừng với cam kết trồng tối thiểu 10.000 cây xanh tại 6 khu rừng trọng điểm: Cúc Phương, Phong Điền, Tà Kóu, Mùa Xuân, U Minh Hạ và Đê Biển Tây.

Quốc Thiên nói thêm với nhiều nghệ sĩ, concert có thể chỉ là một sự kiện, cột mốc nhưng thương hiệu concert SKYNote trong anh có ý nghĩa còn lớn hơn.

Đó là hành trình tìm kiếm thành công của chàng trai bước ra từ Vietnam Idol 2008, từng loay hoay nhưng vẫn kiên định trên con đường nghệ thuật gần 2 thập kỷ.

SKYNote là cách anh kể lại hành trình nghệ thuật bằng ngôn ngữ âm nhạc. Mỗi ca khúc là cách anh đối diện với niềm tin, nỗi sợ, khát vọng, cả những thất bại lẫn giây phút vinh quang.

Ca sĩ Quốc Thiên với concert cá nhân hứa hẹn chạm mốc 10.000 khán giả. Ảnh: NVCC

Tuổi 37, Quốc Thiên không còn là chàng ca sĩ mới vào nghề nhưng chưa từng định dừng lại ở vùng an toàn của những gì đã đạt được.

Anh làm concert để thay lời nói rằng vẫn đang tìm kiếm và còn nhiều điều muốn trao gửi. Với ca sĩ, đó là sự trưởng thành không ồn ào nhưng bền bỉ và có chiều sâu, được nuôi dưỡng bởi tình yêu âm nhạc và sự tin tưởng vào khán giả.

Live concert SKYNote 2025: The Reflection sẽ diễn ra tại The Global City ở phường An Phú, TP Thủ Đức hôm 22/11 tới.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, sự nghiệp Quốc Thiên ngày càng thăng hạng. Năm 2024, anh tổ chức 2 đêm SKYNote 2024: Thiên Thanh tại Hà Nội và Đà Lạt, thu hút hơn 7.000 khán giả, được đề cử giải Cống hiến 2025 hạng mục Chương trình của năm. Năm nay, Quốc Thiên tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm, ngoài ra đắt show ca hát từ chương trình thương mại đến nghệ thuật chính thống.

Xem thêm: "Chiếc lá mùa đông" - Quốc Thiên, Uyên Linh