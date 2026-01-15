Tiếp nối những câu chuyện nhân văn được xây dựng xuyên suốt từ phim Tết Lộc Xuân 1-2-3-4, Lộc Xuân 5 tiếp tục khai thác chủ đề gia đình - tình thân nhưng với góc nhìn hiện đại, gần gũi hơn với đời sống hôm nay.

Ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ tham gia tại họp báo ra mắt phim "Lộc Xuân 5".

Lộc Xuân 5 quy tụ dàn nghệ sĩ gồm NSƯT Quang Tèo, Mai Nguyên, NSƯT Thu Hương (Hương Tươi), NSƯT Hồ Liên, Hàn Trang, Tấn Thành, Nguyễn Thị Trang, ca sĩ Long Nhật...

Giám đốc sản xuất Thu Hường cho biết lý do mời ca sĩ Long Nhật tham gia phim. Tại lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở Thiên Trường Vọng Phủ của nghệ sĩ Vượng Râu, Long Nhật bày tỏ mong muốn được đóng phim cùng nghệ sĩ miền Bắc bởi "họ không chảnh, rất yêu nghề". Dù kịch bản đã hoàn thiện, Thu Hường vẫn đề nghị biên kịch viết thêm một vai phù hợp để nam ca sĩ góp mặt trong Lộc Xuân 5.

Vào phim, ngay cảnh quay đầu tiên, ca sĩ Long Nhật đi xe máy trên đoạn đường lầy lội và ngã thật mà không cần đóng thế. Vết thương sâu khiến nam ca sĩ có lúc tưởng chừng phải bỏ ngang. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng tới đoàn làm phim nên anh đã cố gắng hoàn thiện vai diễn.

Cảnh quay khiến ca sĩ Long Nhật bị thương.

Chị Thu Hường cho biết, với nhiều năm làm báo, chị luôn trân trọng giá trị gia đình và mong muốn lan tỏa rộng rãi hơn. Vì vậy, bộ phim gửi gắm thông điệp xuyên suốt: sống chậm lại để cảm nhận và vun đắp tình thân. Trong nhịp sống hiện đại, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, tiền bạc, danh vọng và đôi khi vô tình quên đi những giá trị tinh thần cốt lõi. Chỉ khi đối diện khó khăn, bệnh tật hay thất bại, mỗi người mới thấm thía rằng gia đình là điểm tựa vững chắc nhất.

"Khi thành công, ta được đám đông tung hô nhưng khi yếu đuối nhất, ai sẽ là người ở lại bên ta? Bộ phim nhấn mạnh tài sản thật sự của đời người không nằm trong két sắt mà nằm trong trái tim những người thân yêu, những điều chỉ có thể được gìn giữ bằng sự quan tâm và yêu thương mỗi ngày", Giám đốc sản xuất Thu Hường chia sẻ.

Đạo diễn An Thuyên cho biết, từ phần đầu đến phần 5 của loạt phim, hình ảnh gia đình quây quần gói bánh chưng luôn xuất hiện ở cuối phim - biểu tượng của sự đoàn tụ. Nếu thế hệ 8X, hình ảnh này rất quen thuộc thì nhiều bạn trẻ Gen Z lại ít có cơ hội trải nghiệm. Vì vậy, ê-kíp mong muốn tái hiện phong tục truyền thống ấy để khơi gợi ký ức Tết và sự gắn kết gia đình.

"Nồi bánh chưng không chỉ là một phong tục mà còn là nét văn hóa lưu giữ hơi ấm của gia đình, của quê hương. Dù cuộc sống thay đổi, công việc bận rộn đến đâu, cuối cùng mỗi người vẫn trở về với gia đình. Đó là lý do hình ảnh nồi bánh chưng luôn được giữ như một chất liệu xuyên suốt trong loạt phim", đạo diễn An Thuyên chia sẻ.

NSƯT Hồ Liên chia sẻ, trong phim nhân vật vợ chồng do chị và nghệ sĩ Quang Tèo đảm nhận cũng phản ánh điều đó: người chồng có lúc lầm lỡ nhưng người vợ vẫn là điểm tựa để chồng và các con trở về.

"Bất kỳ ai cũng có lúc đi đúng hướng, có lúc rẽ ngang nhưng sự bình yên sau tất cả luôn ở mái ấm gia đình", chị nói.

Trailer "Lộc Xuân 5"