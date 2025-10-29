Theo báo cáo ngày 29/10 của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lượng mưa trong 24 giờ tại đỉnh Bạch Mã, TP Huế tới 1.739 mm, lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, gần bằng lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1.400-2.400 mm) và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lượng mưa 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Mưa lớn khiến 32/40 xã, phường ở TP Huế bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2m, một số nơi tới 3-4m.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Long Nhật nói đang ở cạnh cha trên tầng 2 của căn biệt thự trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế.

"Tôi đang ngồi cạnh cha trong bóng tối vì khu nhà tôi ở mất điện. Chúng tôi từng trải qua những trận lũ lớn, cứ tưởng mấy năm 2020, 2023 đã lớn rồi, ai ngờ năm nay còn lớn hơn! Và những ngày này khiến tôi nhớ đến trận lụt năm 1999", anh chia sẻ.

Long Nhật nói sáng 29/10 mưa ngớt, nước rút chậm, ai cũng phấn khởi; đến chiều mưa lại như trút, nước dâng cao ngập toàn bộ khu nhà anh, từ trên lầu nhìn xuống "chỉ thấy nước, không còn thấy bàn ăn ở tầng trệt".

Nước ngập gần hết cổng nhà ca sĩ Long Nhật. Ảnh: NVCC

"Nước dâng nhanh suýt nữa ngập cả bàn thờ mẹ tôi. May mà chúng tôi nhanh chân đưa cha, bàn thờ mẹ và một số đồ đạc quan trọng lên lầu. Cả nhà có kinh nghiệm đã chuẩn bị lương thực, có thể cầm cự chờ nước rút", ca sĩ nói.

Long Nhật nói không chỉ gia đình anh mà người dân Huế đều đã quen với lũ. Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn bao ni lông đựng 1-2 bộ quần áo và lương thực, thấy nước dâng là leo lên mái nhà. Mọi người động viên nhau và tin tưởng vào hoạt động cứu trợ của chính quyền thành phố.

Anh chia sẻ: "Tình hình này khổ sở với bà con Huế nói riêng và miền Trung nói chung. Năm nay Huế bị nặng quá! Phía sau tôi là một xóm lao động, phần nhiều là tiểu thương, công nhân, thợ... đang ngập trong biển nước mênh mông, rất thương và đau lòng".

"Điều tôi mong nhất lúc này là trời đừng mưa thêm nữa, nếu không lụt chồng lụt sẽ rất nguy. Hiện người dân đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn cả rồi. Khi thành phố rút hết nước, chúng tôi sẽ cùng nhau khắc phục hậu quả và giúp đỡ bà con địa phương mình", ca sĩ chia sẻ thêm.

Mi Lê