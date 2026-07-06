Chia sẻ với VietNamNet, Lương Gia Huy kể sau đổ vỡ hôn nhân với vợ cũ, anh bước vào cuộc hôn nhân với người vợ thứ 2 - Thùy Uyên kém 18 tuổi.

Ca sĩ Lương Gia Huy và bà xã kém 18 tuổi.

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu, Lương Gia Huy ý thức gìn giữ hạnh phúc, tránh đi vào “vết xe đổ” quá khứ. Ngoài vai trò làm chồng, anh muốn trọn trách nhiệm làm cha để các con có được gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Cách biệt gần 20 tuổi, Lương Gia Huy và bà xã không tránh khỏi những va chạm. Dần theo thời gian, cả 2 dung hòa khác biệt, nỗ lực tìm tiếng nói chung trong hôn nhân.

“Điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì, nhường nhịn. Tôi là chồng, đôi lúc lại vừa là thầy để chỉ dạy vợ như câu nói của ông bà xưa: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nhờ biết cương - nhu đúng lúc, hôn nhân đến nay vẫn êm ấm”, anh kể với phóng viên.

Sau khi tái hôn, cuộc sống của ca sĩ có nhiều thay đổi. Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh nam ca sĩ 8X tất bật chạy show khắp các sân khấu thì hiện tại anh dành nhiều thời gian cho gia đình.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, niềm vui lớn nhất của giọng ca Em có hiểu lòng anh là nhìn các con trưởng thành từng ngày.

Cặp đôi hạnh phúc sau 6 năm cưới với 3 người con.

Lương Gia Huy và Lê Thùy Uyên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên 3 con. Trong đó có 1 con riêng của Lương Gia Huy và vợ trước cùng 2 con chung của anh và Thùy Uyên.

Với họ, giá trị lớn nhất của gia đình không nằm ở những bữa tiệc hay món quà đắt tiền mà là tình yêu thương, sự sẻ chia và đồng hành trên hành trình trưởng thành của các con.

Thùy Uyên làm quản lý cho nam ca sĩ vừa kinh doanh nên giờ giấc tự do, có thể ưu tiên gia đình. Hiện hầu hết việc sinh hoạt, học hành của các con, nhất là uốn nắn Andy ở tuổi dậy thì đều do cô đảm nhiệm.

Lương Gia Huy tự nhận nóng tính, dễ mất bình tĩnh trong khi bà xã ôn hòa, kiên nhẫn nên các con thích được mẹ dạy dỗ hơn bố.

Vợ chồng Lương Gia Huy bên các con. Andy (bìa trái) là con riêng của ca sĩ với vợ trước.

Vợ chồng Lương Gia Huy vừa tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 13 cho con trai cả Andy. Bước sang tuổi 13, cậu không chỉ chăm chỉ học tập mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật khi tham gia 1 vũ đoàn. Cậu được nhận xét ngày càng cao lớn, chững chạc và tự tin.

Điều khiến nhiều người xúc động là tình cảm Lê Thùy Uyên dành cho Andy. Cô xem con riêng của chồng như con ruột, chăm sóc con suốt nhiều năm qua.

Thùy Uyên - vợ kém 18 tuổi của Lương Gia Huy khéo vun vén tổ ấm, thay anh nuôi dạy các con.

Theo Lương Gia Huy, Lê Thùy Uyên là người biết cách vun vén cho tổ ấm luôn yêu thương với các con, không phân biệt con chung hay con riêng.

Áp lực là điều không tránh khỏi nhưng cô luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu nên cố gắng sắp xếp mọi thứ thật hợp lý. May mắn nam ca sĩ luôn thấu hiểu và chia sẻ. Các con cũng chính là động lực để vợ chồng cô nỗ lực mỗi ngày.

Lương Gia Huy sinh năm 1980, là ca sĩ chuyên hát lại các ca khúc nhạc ngoại lời Việt, phối theo phong cách vũ trường sôi động với các ca khúc như: Em có hiểu lòng anh, Số mệnh, Phi trường không nước mắt...

Ca sĩ Lương Gia Huy và bà xã du lịch Tam Chúc

Ảnh, clip: NVCC