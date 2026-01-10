Mới đây, nhiều khán giả phát hiện tài khoản Weibo của ca sĩ Lương Tĩnh Như (48 tuổi) không thể tìm kiếm hay truy cập. Nền tảng hiển thị thông báo: “Do cài đặt của chủ tài khoản, nội dung hiện tạm thời không hiển thị và sẽ được khôi phục sau ngày 15/1/2026”.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Lương Tĩnh Như hoàn thành đêm diễn cuối trong chuỗi concert tại Hạ Môn vào ngày 3/1. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, một bộ phận cư dân mạng lại tập trung soi xét ngoại hình, cho rằng cô tăng cân, lựa chọn trang phục chưa phù hợp, thậm chí buông lời miệt thị.

Lương Tĩnh Như xuất hiện khác lạ trong đêm diễn tại Hạ Môn.

Trước làn sóng chỉ trích, đông đảo người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng các bình luận trên mang tính phiến diện và thiếu tôn trọng. Nhiều khán giả trực tiếp tham dự đêm diễn khẳng định Lương Tĩnh Như vẫn giữ phong độ ổn định, giọng hát giàu cảm xúc và mang đến sân khấu trọn vẹn dù thời tiết khá lạnh.

Màn trình diễn gây tranh luận của Lương Tĩnh Như:

Hiện phía ê-kíp của Lương Tĩnh Như chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc khóa Weibo. Dưới các bài đăng liên quan, người hâm mộ liên tục gửi lời động viên, khẳng định concert tại Hạ Môn vẫn là một đêm diễn thành công.

Trước đó, Lương Tĩnh Như được khen ngợi với nhan sắc mặn mà và rạng rỡ dù đã ở tuổi U50.

Lương Tĩnh Như sinh năm 1978, là ca sĩ người Malaysia gốc Hoa, được mệnh danh là “Nữ hoàng tình ca” của làng nhạc Hoa ngữ. Hoạt động từ cuối thập niên 1990, cô ghi dấu ấn với loạt bản hit như Dũng khí, Chấp mê bất ngộ, Nếu có một ngày, Đáng tiếc không phải anh và được xem là một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất tại thị trường Hoa ngữ.

