Ngày 14/2, Madonna (68 tuổi) đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bộ hình, nữ ca sĩ diện nội y chất liệu satin, kết hợp áo khoác lông và trang sức bản lớn, nổi bật với mái tóc vàng uốn xoăn.

Chỉ ít phút sau khi chia sẻ, phần bình luận đã tràn ngập lời khen dành cho thần thái và sự tự tin bền bỉ của nữ nghệ sĩ.

Madonna không ngại diện nội y gợi cảm ở tuổi 68.

Đáng chú ý, một số khung hình ghi lại khoảnh khắc thân mật của Madonna bên bạn trai Akeem Morris (30 tuổi). Anh sinh năm 1996, từng là cầu thủ bóng đá người Jamaica và hiện sống tại New York. Cặp đôi được cho là công khai mối quan hệ từ giữa năm 2024, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch và sự kiện riêng tư.

Hình ảnh tình tứ của Madonna cùng bạn trai kém 38 tuổi.

Madonna tên đầy đủ Madonna Louise Ciccone, sinh năm 1958 tại bang Michigan (Mỹ), lớn lên trong gia đình Công giáo gốc Ý và sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật. Năm 1978, cô chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp biểu diễn, khởi đầu với múa trước khi lấn sân âm nhạc.

Sau đĩa đơn đầu tay năm 1982, Madonna bứt phá thành hiện tượng toàn cầu với album Like a Virgin (1984). Trong hơn 4 thập kỷ hoạt động, cô liên tục tái tạo hình ảnh và dẫn dắt xu hướng qua loạt sản phẩm như True Blue, Like a Prayer, Ray of Light hay ca khúc Vogue, Hung Up…

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Madonna còn ghi dấu ấn ở điện ảnh với Evita, vai diễn giúp cô giành giải Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nhan sắc Madonna ở tuổi 68:

Nguồn: IGNV