Ngọc Sơn chơi đàn cho 2 học trò hát

Trên fanpage, ca sĩ Ngọc Sơn đăng clip bịt mắt chơi piano liên khúc Người ở đừng về - Bèo dạt mây trôi để 2 học trò là á quân Thần tượng bolero 2017 Hồ Phương Liên và á quân Solo cùng bolero 2025 Thuỳ Anh hát.

Dù bịt mắt, anh vẫn đánh đàn chuẩn xác 2 bài nhạc khó. Việc bịt mắt chơi piano cho thấy nam ca sĩ có ngón đàn thành thục, nhớ vị trí phím tốt và kiểm soát động tác ổn.

Ca sĩ Hồ Phương Liên bình luận: "Con rất vui và hạnh phúc vì được thầy đánh đàn cho hát. Đặc biệt hơn, lần này thầy bịt mắt mà đánh không trật nốt nào nữa. Thầy quá đỉnh".

Trước đó, Ngọc Sơn từng đăng clip bịt mắt chơi piano bài Trống cơm, nhận nhiều bình luận khen ngợi.

Ca sĩ Ngọc Sơn thường đăng clip phô diễn kỹ năng trên mạng xã hội. Năm 2025, anh gây chú ý bởi loạt clip bịt mắt chơi bóng bàn.

Cụ thể, tháng 3/2025, Ngọc Sơn đăng clip bịt mắt chơi bóng bàn giao hữu với VĐV Satoshi Aida - vô địch bóng bàn đơn nam thế giới WTT Feeder Fort Lauderdale 2022.

Từ lời giới thiệu của học trò Ngọc Sơn, nam VĐV người Nhật Bản đã nhận lời mời đến Việt Nam để thăm nhà anh sau khi kết thúc giải đấu ở Mỹ.

Trong clip này, Satoshi Aida nhiều lần bất ngờ trước những đường bóng mạnh và khó đoán được tung ra liên tục từ Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn cũng từng giành chiến thắng khi so tài cùng cựu VĐV Vũ Mạnh Cường - người từng 7 lần vô địch quốc gia, 3 lần vô địch SEA Games.

Một clip gây sốt khác là Ngọc Sơn đấu bóng bàn với máy bắn bóng siêu tốc 2 nòng. Clip này thu hút hàng trăm bình luận trên TikTok. Nhiều người dùng mạng tán thưởng tốc độ và phản xạ của nam ca sĩ.

Mi Lê