Đêm nhạc Giọt lệ thiên thu tưởng nhớ 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2026) sẽ diễn ra tối 29/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức, quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng nhằm tôn vinh di sản âm nhạc của một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Chia sẻ với PV VietNamNet, danh ca Ngọc Sơn cho biết việc tham gia đêm nhạc Giọt lệ thiên thu không đơn thuần là một buổi biểu diễn mà còn là dịp để anh bày tỏ lòng tri ân đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người đã để lại một kho tàng ca khúc giàu giá trị nghệ thuật và triết lý. Trong chương trình, nam ca sĩ sẽ thể hiện 3 ca khúc quen thuộc: Chiều một mình qua phố, Một cõi đi về và Cát bụi.

Danh ca Ngọc Sơn.

Theo Ngọc Sơn, âm nhạc của Trịnh Công Sơn luôn mang đến cảm giác bình yên và suy ngẫm. Mỗi lần cất tiếng hát những ca khúc này, anh cảm nhận được những triết lý nhẹ nhàng về cuộc đời, về sự vô thường cũng như tình yêu con người mà nhạc sĩ gửi gắm trong từng câu hát. Chính vì vậy, với anh, hát nhạc Trịnh luôn là một trải nghiệm đặc biệt và giàu cảm xúc.

Nam ca sĩ chia sẻ, âm nhạc Trịnh Công Sơn không chỉ là những ca khúc nổi tiếng đã sống trong lòng nhiều thế hệ khán giả mà còn là những tác phẩm chứa đựng chiều sâu triết lý về tình yêu, cuộc sống và thân phận con người. Khi thể hiện nhạc Trịnh, người nghệ sĩ cần tìm đến một sự tĩnh lặng nội tâm, lắng mình trong từng giai điệu để có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát.

Theo Ngọc Sơn, chính sự chân thành và tính nhân văn sâu sắc trong ca từ đã giúp âm nhạc Trịnh Công Sơn giữ được sức sống lâu bền. Những câu hát giản dị nhưng đầy suy ngẫm khiến người nghe ở nhiều thế hệ khác nhau đều có thể tìm thấy sự đồng cảm.

Đêm nhạc Giọt lệ thiên thu do NSND Trần Bình biên tập và Tổng đạo diễn, NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Bên cạnh danh ca Ngọc Sơn, đêm nhạc còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Lam, Cẩm Vân, Hà Lê, Lô Thủy, Tuấn Hiệp, Lâm Phúc cùng nhóm Thời Gian, vũ đoàn Mây và vũ đoàn Hy Vọng. Dẫn dắt chương trình là MC Chiến Thắng.

Theo NSƯT Quỳnh Trang, Giọt lệ thiên thu không chỉ là một chương trình biểu diễn âm nhạc mà còn là hành trình trở về với những giá trị tinh thần sâu sắc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời sống nghệ thuật. Âm nhạc của ông, với những giai điệu giàu cảm xúc và ca từ đầy triết lý, vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

Trong đêm nhạc Giọt lệ thiên thu, nhiều ca khúc nổi tiếng của ông sẽ được trình diễn như Nắng thủy tinh, Để gió cuốn đi, Xin mặt trời ngủ yên, Chiều một mình qua phố, Tuổi đời mênh mông, Diễm xưa, Ở trọ, Nhớ mùa thu Hà Nội, Em đi bỏ lại con đường, Cát bụi, Ru đời đi nhé, Hạ trắng…

Ca sĩ Cẩm Vân - một trong những giọng ca gắn bó với nhạc Trịnh cho rằng, khi thể hiện nhạc Trịnh, điều quan trọng nhất là sự chân thành. Người hát chỉ cần hiểu được tinh thần của ca khúc và cất tiếng bằng cảm xúc thật của mình. Khi người nghệ sĩ hát bằng sự chân thành, khán giả sẽ dễ dàng cảm nhận được.

Chị cũng bày tỏ niềm vui khi âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn được nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu mến. Điều đó chứng tỏ những ca khúc của ông vẫn tiếp tục sống trong đời sống âm nhạc và mỗi thế hệ lại tìm thấy trong đó một cảm xúc riêng.

Ngọc Sơn thể hiện "Chiều một mình qua phố"