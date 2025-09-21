Sau 30 năm gián đoạn, cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với sự tham gia của 23 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và ca sĩ Đức Phúc xuất sắc đăng quang với tổng điểm 422 từ hội đồng giám khảo quốc tế. Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ nhận cúp pha lê danh giá mà còn nhận giải thưởng tương đương hơn 9 tỷ đồng.

Đức Phúc chiến thắng "Intervision 2025".

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với VietNamNet, bài hát Phù Đổng Thiên Vương ra đời khá tình cờ. Ban đầu, khi Đức Phúc nhận được lời mời tham gia cuộc thi, anh tìm đến nhạc sĩ để nhờ sáng tác một bài hát mới. Sau buổi họp đầu tiên, họ thống nhất chọn bài hát mang yếu tố dân ca Việt Nam và cân nhắc các bài như Cây trúc xinh.

"Tuy nhiên, sau khi về nhà suy nghĩ, Đức Phúc gọi điện cho tôi và đề xuất: 'Chú ơi, con muốn chọn hình ảnh Thánh Gióng'. Dựa trên ý tưởng này, tôi bắt tay vào sáng tác bài Phù Đổng Thiên Vương", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" tại "Intervision 2025":

Thực tế, Phù Đổng Thiên Vương là sản phẩm của nhiều khối óc sáng tạo. Ngoài phần định hướng âm nhạc, chủ đề và giai điệu chính do Hồ Hoài Anh phụ trách, bài hát còn có phần hòa âm xuất sắc của Dương K, phần rap của Phúc Du và phần lời tiếng Anh do Orange thực hiện theo đề nghị của Đức Phúc.

"Hiếm thấy một ca sĩ trẻ nào có sự tỉ mỉ và cầu toàn đến từng chi tiết như vậy. Để có được bản cuối cùng mà mọi người thấy, chúng tôi đã làm rất nhiều bản demo và sửa đi sửa lại nhiều lần", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét về sự chuyên nghiệp của Đức Phúc.

Theo yêu cầu của ban tổ chức, bài hát không được vượt quá 3 phút. Thách thức lớn là làm sao trong thời gian ngắn đó có thể truyền tải hết tất cả mong muốn của ê-kíp.

Theo Hồ Hoài Anh, bài hát lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, kể lại câu chuyện sử thi về Thánh Gióng - vị anh hùng dân gian Việt Nam cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân. Thay vì hình ảnh "thánh Gióng nhổ tre diệt thù" có phần căng thẳng, thông điệp trong bài hát là hình ảnh những người trẻ Việt Nam giống như cây tre - dẻo dai, khỏe mạnh, đầy năng lượng và có thể mọc tươi tốt ở bất cứ đâu.

"Đây là biểu tượng cho tinh thần trẻ của Việt Nam. Làm sao trong 3 phút trình diễn vừa có yếu tố truyền thống, vừa có yếu tố hiện đại, vừa kết hợp trình diễn với công nghệ và thể hiện niềm tự hào dân tộc", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Đức Phúc trong tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".

Báo chí Nga như tờ Komsomolskaya Pravda ca ngợi Đức Phúc đã "chiếm lĩnh sân khấu" và mang đến một tiết mục "hoành tráng, đậm bản sắc", khẳng định đẳng cấp âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hàng ngàn khán giả để lại bình luận chúc mừng trên mạng xã hội, nhấn mạnh sự chuẩn bị nghiêm túc và khả năng truyền tải văn hóa Việt một cách ấn tượng.

Đức Phúc chia sẻ: "Khoảnh khắc chiến thắng này sẽ in dấu sâu trong trái tim tôi. Tôi hy vọng khán giả quốc tế có thể cảm nhận được vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam qua tiết mục".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét Đức Phúc là điển hình của một ca sĩ không được đào tạo bài bản tại môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà hoàn toàn tự học. Cách đây 10 năm, khi tuyển Đức Phúc vào The Voice, anh đã thấy được đam mê cháy bỏng hiếm có của chàng ca sĩ trẻ.

"Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh khi các thí sinh khác sau khi duyệt sân khấu xong thì bận rộn lo đồ đạc, nhưng riêng Phúc lại ngồi yên một chỗ, theo dõi rất chăm chú các phần thi của thí sinh khác với tâm thế hồ hởi, lắng nghe và cảm nhận những điểm hay của các tiết mục", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hồi tưởng.

Trong suốt 10 năm qua, Đức Phúc là một trong những học trò khiến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cảm thấy tự hào và yêu quý nhất. "Cậu ấy là người biết cách ứng xử, sống hòa hợp với đồng nghiệp và mọi người xung quanh - một ca sĩ rất ngoan. Chính vì vậy, cậu ấy luôn có được thiện cảm của tất cả đồng nghiệp", anh bày tỏ.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc đã thành công trong việc kết hợp truyền thống và hiện đại, mang văn hóa dân tộc đến với bạn bè thế giới một cách ấn tượng nhất.