Chiều 2/6, ca sĩ Noo Phước Thịnh tổ chức buổi giới thiệu EP Nhấc máy tại TPHCM.

Ngoài khuôn khổ sự kiện, anh bất ngờ nhận câu hỏi liên quan đến nghi vấn "đá xéo" một sao hạng S cách đây vài ngày.

Cụ thể, hôm 28/5, ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ bài hát mới của đàn em 52Hz cùng chú thích: "Bài này thì bao không thất vọng nè. Em làm tốt lắm".

Một bộ phận người dùng mạng tin rằng câu này "đá xéo" ca sĩ Sơn Tùng M-TP - người phát hành MV Come my way cùng thời điểm.

Phản hồi nghi vấn này, Noo Phước Thịnh nói: "Thú thật, với thuật toán của Facebook, bạn thường chỉ nhìn thấy những gì bạn quan tâm. Những ngày đó, tôi chỉ theo dõi sản phẩm của 52Hz, Chi Pu - những đồng nghiệp mà tôi hợp tác trong dự án mới, ngoài ra không có quá nhiều thông tin khác. Và cũng do quá bận, tôi chỉ có chút ít thời gian sử dụng mạng xã hội thôi. Sau khi nghe bài mới của 52Hz, tôi chia sẻ nhằm ủng hộ em ấy, không nghĩ câu đó lại nhạy cảm như vậy".

Noo Phước Thịnh trong MV "Nhấc máy".

Khi vụ việc trở nên rầm rộ, nam ca sĩ giật mình nhưng hiểu rằng "không thể tranh luận hay giải thích cho những nghi vấn không hồi kết".

Noo Phước Thịnh khẳng định người làm nghề đủ lâu sẽ không có những hành vi mà một bộ phận khán giả đang hoài nghi những ngày qua. Tuổi 38, anh sống "tích cực và tôn trọng mọi người".

EP Nhấc máy gồm bài cùng tên và Cuộc gọi cuối (ft. 52Hz), Gọi cho anh cùng 1 bài prologue (mở màn). Toàn bộ EP được sáng tác bởi MiQ và Soulient – hai thành viên của tổ đội Catchellers; và sản xuất bởi DTAP.

Trong đó, Nhấc máy mang màu sắc pop r&b hiện đại, bắt tai; Cuộc gọi cuối thuộc thể loại ballad còn Gọi cho anh tạo bất ngờ với tinh thần rock giàu năng lượng, cảm xúc.

Về 52Hz - người hòa giọng cùng mình trong bài Cuộc gọi cuối, Noo Phước Thịnh gọi đây là màn kết hợp giữa 2 thế hệ, không chỉ mang đến làn gió mới cho sản phẩm mà còn góp phần hoàn thiện câu chuyện âm nhạc này.

Ba bài hát đều được quay MV, nối nhau thành câu chuyện tình buồn được kể ngược từ thời điểm mối quan hệ kết thúc để lần lượt quay về những ký ức đầu tiên của tình yêu.

Ở đó, câu chuyện bắt đầu từ nỗi mong chờ người cũ nhấc máy sau chia tay, đến cuộc gọi cuối cùng ở thời khắc kết thúc rồi trở về những ngày đầu hạnh phúc khi chàng trai thường bảo cô gái gọi điện thoại cho mình. Thông điệp xuyên suốt EP là “Ai cũng từng chờ một người nhấc máy”.

Ca sĩ Chi Pu đóng vai nữ chính trong cả 3 MV nhưng không góp giọng. Quá trình quay MV có nhiều cảnh hai người gần gũi, thân mật.

Noo Phước Thịnh làm EP này trong khoảng 1 năm. Hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy hứng khởi khi mang đến anh những trải nghiệm sáng tạo mới mẻ dù đã hoạt động âm nhạc gần 2 thập kỷ.

Sau buổi giới thiệu EP, Noo Phước Thịnh sẽ tổ chức 2 buổi chiếu MV riêng tư với quy mô 500 fan tại TPHCM và TP Hà Nội.

Nhân chủ đề Nhấc máy, nam ca sĩ cũng đi tiên phong thực hiện hoạt động fan call - trò chuyện với người hâm mộ qua điện thoại.