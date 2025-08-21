Rất yêu những ca khúc cách mạng

- Tình hình công việc gần đây của anh ra sao?

Phần lớn chương trình âm nhạc thời gian này hướng đến các ngày đại lễ, kỷ niệm của quốc gia. Nghệ sĩ chúng tôi cũng tất bật chuẩn bị cho các chương trình này nên có phần chộn rộn.

- Gần đây, anh thường xuyên góp mặt trong các chương trình âm nhạc tầm vóc quốc gia. Điều đó có ý nghĩa với anh thế nào?

Tôi rất vinh hạnh khi được các đơn vị mời biểu diễn. Đặt trong bối cảnh các sự kiện trọng đại của đất nước, tôi tin để tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc lan tỏa thêm mạnh mẽ rất cần những nhân tố trẻ như nghệ sĩ - những người đưa các giá trị tiệm cận đại chúng bằng nghệ thuật.

Nhiều ca khúc cách mạng quen thuộc với các thế hệ được phối mới mà vẫn hào hùng, dù các cô chú nghệ sĩ gạo cội hay ca sĩ trẻ thể hiện đều dễ đi vào lòng người trẻ. Điều đó rất dễ thấy khi các bạn sử dụng âm nhạc đó vào các video, tạo trend... và lan tỏa rầm rộ.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh tại VTV Concert 2025. Ảnh: FBNV

Với tôi, sự lan tỏa đó thành công vang dội vì nó không ép buộc, không cưỡng cầu bất cứ ai. Chỉ cần cách làm phù hợp, người trẻ sẽ đón nhận một cách tự nhiên, tự nguyện.

Khi các cô chú, anh chị nghệ sĩ đi trước đã làm rất tốt việc giữ gìn, luân chuyển dòng văn hóa qua từng thế hệ, nghệ sĩ trẻ chúng tôi có trách nhiệm kế thừa, tiếp nối. Đó là trọng trách nhưng cũng làm tinh thần tôi hừng hực hơn nhiều.

- Theo anh, lý do nào khiến mình nhận nhiều lời mời đến thế?

Trước hết là vấn đề nền tảng, chẳng hạn những nghệ sĩ có màu giọng thiên hẳn về nhạc trẻ sẽ khó hát nhạc yêu nước có tính hào hùng.

Nói thật, tôi rất yêu những ca khúc cách mạng nói riêng và âm nhạc yêu nước nói chung. Giọng tôi dù còn những khuyết điểm, chưa hoàn thiện nhưng là thành quả của nhiều năm tập luyện. May mắn, nhờ vậy mà tôi đủ lực thể hiện những bài hát yêu thích thành phiên bản mới theo cách riêng.

Dĩ nhiên, cũng có ý kiến nói tôi hát chưa đủ hào hùng. Tôi luôn lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh nếu cần.

Noo Phước Thịnh hát "Một vòng Việt Nam" và "Tự nguyện" tại VTV Concert 2025

- Trong các lý do đắt show quốc gia, anh không đề cập đến hình ảnh sạch scandal nhỉ? Đó mới là lý do quan trọng đấy!

Tôi có đọc một bình luận tương tự trên TikTok và thấy rất mát lòng! Nhìn lại mình, tôi sống hơi đơn thuần, hơi quê mùa khi không biết ăn chơi, giao thiệp.

Trong nghề, tôi không nhiều tham vọng vì sợ thuyền to thì sóng lớn, bao năm nay cứ hát xong thì về nhà.

Trộm vía đến nay tôi vẫn ổn, chứ làm nghệ sĩ khó nói trước điều gì. Lỡ ngày mai scandal ập xuống...

Mời Noo Phước Thịnh không khó

- Nếu anh nói mình yêu những bài nhạc cách mạng, nhạc yêu nước, tôi tin vì có thể cảm nhận được điều đó...

Nghệ sĩ thế hệ trước thể hiện bất cứ tác phẩm nào đều đặt trọn tâm hồn vào đó. Họ phân tích từng từ, bóc tách ý nghĩa từng chút một, chưa bao giờ hát mà không hiểu về tác phẩm.

Là thế hệ sau, tôi luôn trân trọng tinh thần đó. Không ít lần tôi e dè, thậm chí từ chối hát một bài nào đó nếu thấy chưa đủ cảm xúc hoặc thấu hiểu nó.

Ngoại hình của Noo Phước Thịnh tại concert "Tổ quốc trong tim" gây sốt mạng xã hội. Ảnh: FBNV

- Anh thích những bài nào?

Tôi thích nhiều lắm như: Cô gái vót chông, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tàu anh qua núi... nhưng không bao giờ dám động vào, cùng lắm là tự hát tự nghe thôi!

Tôi còn thích bài Chào em cô gái Lam Hồng vì NSND Trung Đức hát quá hay, từng câu như rót vào tai mình. Chú hát nhẹ nhàng như thể không có kỹ thuật gì nhưng khi hát thử mới biết cực khó. Những bài như vậy, tôi hát chắc chắn hỏng. (cười)

Nhạc trẻ, với tôi, hát sao cũng được, phá bài một chút cũng không sao nhưng các bài cách mạng tuyệt đối không được.

Hồi lần đầu nhận bài Tự nguyện, tôi phát hiện câu cuối có 2 dị bản là "Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ" và "Cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ". Tôi và anh Đức Tuấn mất hồi lâu tìm bằng được bản chép tay để hát cho đúng lời bản gốc.

Với tôi, đó là nguyên tắc đầu tiên để một nghệ sĩ có thể chạm tới nhạc cách mạng, nhạc yêu nước. Với những bài kinh điển, hát sai 1 từ cũng đã thay đổi ý nghĩa rồi.

- Anh thể hiện tinh thần hỗ trợ thế nào với những chương trình kiểu này? Với những chương trình quy mô nhỏ hơn của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thì sao?

Nghệ sĩ được xuất hiện đã là vinh hạnh rồi, chúng tôi chỉ chờ được gọi tên thôi. Cát-sê nhận được thường chỉ đủ trang trải chi phí đi lại, vũ công... nhưng không thành vấn đề.

Gọi chúng tôi tham gia không khó đâu. Hồi 10/8 vừa qua có chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên do Công an TP Hà Nội tổ chức, anh có biết tôi được gọi tham gia chỉ vỏn vẹn vài ngày trước đó không? Như vậy mời tôi dễ hay khó?

Với các chương trình ở quy mô nhỏ hơn của các cơ quan, đơn vị, tôi nghĩ họ hiếm khi mời nghệ sĩ showbiz vì đã có lực lượng nghệ sĩ của riêng lĩnh vực đó rồi.

- Thời gian qua, anh được khán giả đặt nhiều biệt danh "Thái tử VTV", "Chàng thơ yêu nước"... Cái nào đúng với anh nhất?

Gì cũng được, miễn cho tôi là một người Việt Nam yêu nước, một nghệ sĩ được góp sức trong các dịp quan trọng của quốc gia.

Thời gian qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh góp mặt trong nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc chính thống như: VTV Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tổ quốc trong tim, Ngày hội vì Thủ đô bình yên, Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam... Đặc biệt, các tiết mục Phép màu, Tự nguyện và Một vòng Việt Nam của Noo Phước Thịnh tại VTV Concert lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Trên TikTok, hơn 10 cụm từ khóa liên quan vào top tìm kiếm thịnh hành. Trong khi đó, tại concert Tổ quốc trong tim, nam ca sĩ lại gây sốt bởi ngoại hình sáng khi xuất hiện từ bên dưới sân khấu.