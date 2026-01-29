Năm 2011, nhạc sĩ Zack Hemsey phát hành album "The Way" gồm 10 tác phẩm. Ông là tác giả và chủ sở hữu các bản ghi âm trong album. Tháng 10/2017, Zack Hemsey phát hiện MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi có cắt xén, sử dụng tác phẩm The Way - ca khúc chủ đề của album cùng tên - làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của các diễn viên.

Cho rằng Noo Phước Thịnh sử dụng trái phép, tác động tiêu cực tới sự toàn vẹn của tác phẩm gốc, Zack Hemsey khởi kiện, yêu cầu nam ca sĩ chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ MV khỏi tất cả nền tảng lưu trữ và mạng xã hội, bồi thường thiệt hại với số tiền 850 triệu đồng đồng thời xin lỗi công khai trên báo chí.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh nói mình không phải chủ sở hữu MV. Cụ thể vào tháng 7/2017, anh được ông Lê Tuấn Khanh mời hợp tác tham gia dự án với tư cách diễn viên và ca sĩ hát chính; đến nay đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng và nhận đủ thù lao. Theo đó, ông Lê Tuấn Khanh - người mời Noo Phước Thịnh tham gia sản phẩm - chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, thuê đạo diễn, diễn viên và mua bản quyền ca khúc Chạm khẽ tim anh một chút thôi.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Ông cũng sử dụng hình ảnh, tên tuổi và phần trình diễn của nam ca sĩ để khai thác trên YouTube. Theo Noo Phước Thịnh, ông Khanh mới là chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và kênh YouTube "Noo Phước Thịnh".

Theo bản án dân sự sơ thẩm, HĐXX tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Zack Hemsey. Căn cứ hợp đồng hợp tác giữa ông Lê Tuấn Khanh và ca sĩ Noo Phước Thịnh, hai bên thống nhất việc quản lý, phát triển và khai thác kênh YouTube thuộc sở hữu của ông Khanh.

Bản án xác định ông Khanh là chủ sở hữu MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và kênh YouTube "Noo Phước Thịnh". Noo Phước Thịnh không phải là người sử dụng bản ghi âm The Way, không có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của nguyên đơn đối với tác phẩm, bản ghi âm này. Vì vậy, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần, chi phí thuê luật sư và xin lỗi công khai trên báo chí do xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là không có căn cứ.

Noo Entertainment - công ty của ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa thông tin rộng rãi về bản án sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa anh và nhạc sĩ Zack Hemsey. "Phán quyết này làm rõ sự minh bạch và đúng đắn trong hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ca sĩ Noo Phước Thịnh trân trọng cảm ơn khán giả, đối tác và truyền thông đã đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua", trích thông báo.

Mi Lê