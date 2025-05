Chúng ta cần cho NOO thêm thời gian để chứng tỏ

- Vì sao anh chọn MONO song ca "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" - bài nổi tiếng nhất sự nghiệp của mình trong concert gần đây ở Đà Lạt? Cậu ấy đâu có thế mạnh ballad?

Chưa thể khẳng định MONO không có thế mạnh ballad. Chúng ta cần cho bạn thêm thời gian để chứng tỏ thực lực, chinh phục khán giả.

Noo Phước Thịnh ưu ái MONO. Ảnh: NVCC

Tôi cảm nhận MONO đang xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng. Điều này rất hay với người có tài năng và sự cầu tiến như bạn ấy. Ngay từ những buổi tập đầu tiên, tôi thấy MONO đã hoàn toàn đi đúng đường.

- Màn "đưa đẩy" của hai người hàm chứa điều gì?

Chúng tôi trong sạch, không có gì hết, là anh em này nọ đó! (cười lớn)

Hồi bằng tuổi MONO, tôi không khéo bằng bạn đâu. Vẫn những câu nói, câu chào đó, ai cũng làm được nhưng không phải ai cũng cho cảm giác rất thật như bạn ấy.

Có lần tôi share nhạc của MONO, bạn đã gọi điện thoại cảm ơn. Lúc tôi làm show, bạn cũng gọi chúc thành công. Những khoảnh khắc, sự tỉ mỉ ấy khiến tôi tin rằng chúng được phát ra từ một người tử tế. Với những gì MONO đã làm, bạn xứng đáng với vị trí hiện tại và sẽ còn phát triển rất xa.

Mashup "Tình đầu quá chén - Catch me if you can" gây sốt

- Anh hát nhạc Quang Hùng MasterD rất hợp, có định "tiến xa" hơn không?

Lúc ngồi bàn tiết mục với anh Hồ Hoài Anh, chị Hồ Ngọc Hà với góc nhìn của nhóm "người có tuổi", chúng tôi định làm 1 bài ballad sâu sắc, đầy khắc khoải. Nhờ 1 ý tưởng lóe lên, chúng tôi quyết định làm cái gì đó trẻ và hừng hực hơn.

Tôi rất thích nhạc Quang Hùng MasterD nhưng phải tôn trọng chất xám của bạn ấy. Khi xin phép, Hùng đã đồng ý ngay, đó là may mắn. Chúng tôi chỉ sử dụng các bài đó trong phạm vi concert này nhằm phục vụ khán giả.

Trong tương lai, nếu tôi "mồi chài" được Hùng hẵng tính tiếp. Nhưng Hùng còn phải sáng tác cho chính mình hát, chuyện này không nên miễn cưỡng, cứ để tùy duyên.

- Vì sao bạn thân anh - ca sĩ Đông Nhi vắng mặt?

Lúc làm showcase, Nhi có mời nhưng tôi bận chuẩn bị cho concert đã không thể tham gia.

Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh và các thành viên trong "Gia đình văn hóa" (tên nhóm bạn thân nổi tiếng của anh - PV) đều nhắn tin chúc mừng. Họ bận lịch trình riêng nên không đến được.

Sẽ không bước qua cái đỉnh nào nữa

- Kế hoạch phát hành bài mới "Người bình thản kẻ nặng lòng" thế nào?

Hiện tại, tôi thường trăn trở chuyện ra bài mới rất lâu vì mọi thứ không theo lộ trình như trước nữa. Ra MV hay bất cứ công thức truyền thông nào cũng đều không đảm bảo bài hát có thể tiệm cận khán giả.

Noo Phước Thịnh nhiều trăn trở trước sự thay đổi của thời đại. Ảnh: FBNV

Vì vậy, hãy xem Người bình thản kẻ nặng lòng là món quà tôi dành tặng khán giả trong concert. Khi nào bài hát tạo được hiệu ứng, tôi và ê-kíp sẽ tính tiếp, không có gì vội cả. Đôi khi quá đầu tư, chăm chút sẽ không bằng để bài hát lan tỏa một cách tự nhiên.

- Bạn thân đều ra album cả rồi, anh thì sao? Chưa kể ngày nay, concept album (album chủ đề - PV) gần như là yêu cầu bắt buộc. Điều này thách thức anh ra sao?

Tôi từng định làm một E.P (đĩa mở rộng - PV) với bài mở đầu là Đùa anh đau đấy nhưng xem xét kỹ lại thấy chưa hài lòng lắm nên phải tạm hoãn.

Về concept album, đó là sự mắc kẹt của tôi nhiều năm nay. Người trẻ ngày nay rất tài năng. Họ sáng tác rồi tự thể hiện các tác phẩm, truyền tải rất tốt câu chuyện, cá tính của mình.

Để nghệ sĩ hoạt động lâu năm như tôi chuyển mình và thích nghi với dòng chảy mới, đâu đó ngoài kia sẽ có nhạc sĩ, producer có thể giúp tôi làm thôi.

Tuy nhiên, trọng tâm của chúng tôi là cân bằng giữa thế mạnh bản thân và cập nhật cái mới.

Trong nghề này, từ MV, album, concert... tôi đã làm hết trong 16 năm nay rồi. Bây giờ, việc của tôi là làm âm nhạc, nghệ thuật; "trôi" theo những gì con tim, bản ngã mình muốn theo chứ không cố với lên, tự đặt áp lực, tiêu chuẩn quá lớn lên bản thân làm gì.

Noo Phước Thịnh không muốn đặt bản thân vào áp lực. Ảnh: FBNV

Phải chấp nhận thị trường luôn phát triển, thế hệ sau không ngừng vươn lên. Vậy thì thế hệ chúng tôi phải cắm rễ thật sâu, không chạy theo mà dung nạp rồi cân bằng cái mới.

Ngoài ca sĩ, tôi cũng là khán giả đang thưởng thức những điều đẹp đẽ, những "bữa ăn" thịnh soạn mà thế hệ trẻ đang làm.

Khi ăn một món ngon, tôi không cố nấu giống hệt, thay vào đó chế biến lại theo cách của mình để có một món ăn vừa ngon vừa mang dấu ấn Noo Phước Thịnh.

- Thế hệ anh cũng có không ít người đặt ra cái đỉnh mới để chinh phục đấy!

Xin trả lời rằng: Tôi sẽ không bước qua cái đỉnh nào nữa hết! Khán giả vẫn chờ đón sự thay đổi, chuyển mình của tôi nhưng điều đó chỉ đến khi tôi làm mọi thứ một cách tự nguyện, không áp lực.

Tôi luôn làm nhạc với định kiến riêng, không bao giờ đặt ra những đỉnh núi vì sẽ không bao giờ leo hết. Và khi đứng trên ngọn núi của mình, tôi chẳng thấy ngọn núi nào nữa.

- Sẽ có "Noo's Chill Night The Concert" day 2 chứ?

Concert ngày nay có xu hướng tổ chức thêm lần 2, lần 3. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi thật khán giả: Nếu phải ăn liên tiếp những bữa tiệc thịnh soạn, mọi người có còn muốn đến không?

Là nghệ sĩ, tôi tin những gì vừa phải sẽ đẹp nhất. Nếu làm day 2, concert đó phải có quy mô lớn hơn, đặc biệt hơn rất nhiều.