Sự trở lại ''lợi hại'' của Hồ Hoài Anh

Noo's Chill Night The Concert diễn ra tại TP Đà Lạt với sự tham gia của 6.000 khán giả, thời lượng gần 4 tiếng với hơn 30 tiết mục.

Điểm sáng trong concert là phần âm nhạc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và các cộng sự phụ trách.

Ngoài số ít bài song ca, cover và bài mới, phần lớn nhạc mục là các bản hit quen thuộc, đa số lại là thể loại ballad nên vai trò của giám đốc âm nhạc rất quan trọng. Nếu không làm tốt, concert có thể trở nên nhàm chán, gây mệt mỏi.

Noo Phước Thịnh và ê-kíp chịu chơi khi phối mới toàn bộ bài hát, ngay cả khi những tiết mục như mashup Tình đầu quá chén - Catch me if you can vốn chỉ sử dụng 1 lần trong concert này.

Noo Phước Thịnh có khả năng trò chuyện hấp dẫn, thu hút khán giả, đặc biệt là fan nữ.

Dù không phải nhiệm vụ quá thử thách nhưng với ''bàn tay phù thủy", Hồ Hoài Anh vẫn biến tấu những bài hát thân quen với nhiều thế hệ trở nên mới mẻ, ấn tượng.

Đơn cử, Lắng nghe nước mắt từ ballad thuần túy, bản gốc có phần nỉ non, rền rĩ trở nên dồn dập, tiết tấu sự kết hợp giữa violin và saxophone còn tạo màu sắc giao hưởng sang trọng, cao trào.

Đôi lúc, bài ballad da diết lại được phối jazz thú vị, kích thích cảm giác muốn nhún nhảy của người nghe, phù hợp với không gian âm nhạc ngoài trời.

Ẩn số 3 khách mời

Hồ Ngọc Hà, Quân A.P và MONO là 3 lựa chọn khách mời thông minh, dung hòa các yếu tố từ năng lực, tên tuổi, độ hòa hợp với chủ nhân đêm nhạc đến độ nhận diện với giới trẻ. Tuy nhiên, mỗi sự kết hợp lại cho ra kết quả khác nhau.

Noo Phước Thịnh hát "Lắng nghe nước mắt"

Không ngoài dự đoán, Hồ Ngọc Hà là lựa chọn hàng đầu. Không chỉ kết hợp ăn ý với Noo Phước Thịnh, chị còn sở hữu bản lĩnh sân khấu đáng nể, nhất là kinh nghiệm làm chủ những sân khấu hàng chục nghìn khán giả.

Khi diễn solo các tiết mục mashup Xin hãy thứ tha - Hãy thứ tha cho em hay Cô đơn trên sofa, Hồ Ngọc Hà "máu lửa" như thể đây là concert của mình.

Từ việc di chuyển lên khán đài đến các màn pha trò, tương tác, chị đều làm tốt ngoài mong đợi với vai trò ca sĩ khách mời.

Mashup Tình đầu quá chén - Catch me if you can của chị và Noo Phước Thịnh cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất chương trình.

Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà bùng nổ.

Sự kết hợp giữa MONO và Noo Phước Thịnh gây tò mò nhất concert nhưng kết quả chưa trọn vẹn. Do run và yếu tố thời tiết, ca sĩ sinh năm 2000 chưa thể hiện đúng phong độ.

Ngoài ra, thế mạnh âm sắc và kinh nghiệm xử lý của anh không thiên về ballad - sở trường của Noo Phước Thịnh. Anh chỉ trở về đúng vị trí ngôi sao khi trình diễn bài hit Waiting for you. Tổng thể, phần thể hiện của MONO vẫn ở mức khá và đáng ghi nhận.

Trái ngược MONO, Quân A.P thất thế, lộ rõ khuyết điểm trong màn song ca với Noo Phước Thịnh. Âm sắc đẹp và nam tính của anh không cứu nổi phần hát yếu, non kỹ thuật lẫn kinh nghiệm xử lý.

Thậm chí trong tiết mục solo Còn gì đau hơn chữ đã từng, Quân A.P cũng không vớt vát được phong độ. Có thể xem đây là điểm trừ trong concert.

MONO chiếm thiện cảm của khán giả.

"Thương hiệu" Noo Phước Thịnh

Xuyên suốt Noo's Chill Night The Concert, Noo Phước Thịnh gây ấn tượng như thường lệ. Anh ngày càng điêu luyện về kỹ thuật thanh nhạc lẫn chín muồi về giọng hát.

Hát hơn 30 bài solo và kết hợp, nếu không trưng trổ nốt cao thì trình diễn vũ đạo, Noo Phước Thịnh có thể che giấu gần như hoàn toàn sự mệt mỏi, luôn duy trình hình ảnh rạng rỡ, giàu năng lượng.

Gần cuối chương trình, các tiết mục ngày càng thách thức khi vừa hát nốt cao vừa đòi hỏi vũ đạo, anh vẫn duy trì chất lượng trình diễn ở mức cao một cách ấn tượng.

Concert này, Noo Phước Thịnh chuẩn bị một số tiết mục mang tính điểm nhấn như bài cover Ánh sao và bầu trời (của T.R.I và Cá), Có hẹn với thanh xuân (của Monstar); mashup hit với các khách mời. Anh cũng đầu tư sân khấu hoành tráng, ánh sáng đẹp, màn bắn pháo hoa bất ngờ và mãn nhãn.

Noo Phước Thịnh giữ vững phong độ và thương hiệu cá nhân trong live concert mới.

Điểm trừ, nếu có là trải nghiệm về âm thanh không đồng nhất tại các vị trí ngồi khác nhau. Do sân khấu ngoài trời với cấu trúc hình vòng cung, khán giả ngồi khu vực chính giữa sẽ có trải nghiệm âm nhạc tốt hơn 2 bên cánh trái, phải.

Ngoài ra, chương trình cũng mắc lỗi kỹ thuật khi để tạp âm xuất hiện trong phần giao lưu của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà. Nhưng nhìn chung đây là concert tốt, chỉn chu.

Ở khía cạnh nào đó, chương trình sạch đồng nghĩa với an toàn, thiếu yếu tố gây kinh ngạc, phấn khích nhưng với tên Noo's Chill Night, concert đã đạt được mục đích: giúp khán giả thư giãn bằng âm nhạc, mang về kỷ niệm đáng nhớ và sự ngọt ngào của Noo Phước Thịnh.

Mashup "Tình đầu quá chén - Catch me if you can"

Ảnh: NVCC

Lê Thị Mỹ Niệm