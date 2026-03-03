Ngày 3/3, Park Bom công khai một bức thư tay dài, trực tiếp phản hồi những tranh cãi xoay quanh nghi vấn sử dụng chất cấm từng bủa vây cô suốt nhiều năm.

Mở đầu thư, nữ ca sĩ cho biết bản thân vẫn đang cố gắng sống tích cực và không mắc bệnh nghiêm trọng như tin đồn. Park Bom nhắc đến loại thuốc Adderall và khẳng định đây không phải ma túy. Cô cho biết mình mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Nhan sắc gây tranh cãi của nữ ca sĩ những năm gần đây.

Park Bom cho rằng mình từng bị biến thành “vật hy sinh” để che đậy bê bối khác. Cô bất ngờ nhắc trực tiếp đến thành viên cùng nhóm Sandara Park (Dara), cho rằng Dara từng dính bê bối liên quan đến ma túy và để che đậy vụ việc đó, bản thân cô bị đẩy thành “kẻ nghiện ma túy” trong mắt công chúng. Nữ ca sĩ nhấn mạnh mình không sử dụng chất cấm và chịu nhiều hiểu lầm trong thời gian dài.

Park Bom còn đề cập đến cựu chủ tịch Yang Hyun Suk, nhà sản xuất Teddy Park và trưởng nhóm CL, bày tỏ mong muốn họ không báo cáo sai lệch rằng cô sử dụng thuốc vượt quá liều lượng. Hiện phía CL và Dara vẫn chưa lên tiếng về các cáo buộc này.

Ca sĩ Dara bị Park Bom tố từng dùng ma túy.

Trước đó, Park Bom từng bị điều tra vì nghi vấn nhập khẩu thuốc chứa amphetamine từ Mỹ năm 2010. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã quyết định không truy tố do xác định thuốc được sử dụng cho mục đích điều trị.

Tháng 10/2025, nữ ca sĩ tiếp tục gây xôn xao khi đăng bài tố cáo ông Yang Hyun Suk chậm thanh toán thù lao trong thời gian cô hoạt động cùng nhóm 2NE1 dưới trướng YG Entertainment. Cô thậm chí công khai đơn khiếu nại, cáo buộc “lừa đảo và biển thủ” cho rằng mình chưa từng nhận được khoản thanh toán xứng đáng từ các hoạt động âm nhạc, quảng cáo và biểu diễn.

Phía công ty quản lý hiện tại của cô là D-Nation Entertainment khi đó ra thông cáo khẳng định mọi khoản quyết toán liên quan đến 2NE1 đã hoàn tất, đồng thời cho biết chưa nhận được đơn kiện chính thức nào.

Công ty cũng tiết lộ Park Bom đang trong trạng thái tâm lý bất ổn, cần tập trung điều trị và nghỉ ngơi, kêu gọi truyền thông hạn chế lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Nhan sắc Park Bom thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Sinh năm 1984, Park Bom ra mắt năm 2009 với tư cách thành viên 2NE1 và nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu nhờ chất giọng nội lực, màu sắc riêng biệt qua các ca khúc như: You & I, Spring, Don't Cry… Sau khi nhóm tan rã năm 2016, cô theo đuổi sự nghiệp solo. Dù từng tái hợp cùng các thành viên cho tour diễn châu Á, nữ ca sĩ đã tạm ngừng mọi hoạt động từ tháng 8/2025 vì lý do sức khỏe.

Những năm gần đây, Park Bom liên tục đối mặt với áp lực dư luận, từ vấn đề ngoại hình, cân nặng cho đến các tranh cãi pháp lý kéo dài.

Park Bom biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2024:

Nguồn: Daum