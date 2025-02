Sau nhiều tháng im lặng trước những tuyên bố gây sốc từ Park Bom (2NE1), Lee Min Ho vừa lên tiếng về mối quan hệ với nữ ca sĩ: "Tôi không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với Park Bom, mọi tin đồn đều vô căn cứ."

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Park Bom bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh của Lee Min Ho trên mạng xã hội, kèm theo những phát ngôn gây chú ý như "thực sự là chồng tôi". Ban đầu, phía công ty quản lý của Park Bom giải thích đây "chỉ là tình cảm fan", nhưng tình hình ngày càng phức tạp khi nữ ca sĩ liên tục có những hành động vượt quá giới hạn.

Park Bom và Lee Min-ho. Ảnh. Newsen

Đỉnh điểm ngày 12/2/2025, khi Park Bom tạo tài khoản phụ trên mạng xã hội và tiếp tục đăng tải hình ảnh Lee Min Ho với chú thích "chồng tôi". Thậm chí, khi một người hâm mộ hỏi "Is it for real?" (Có thật không?), cô đã trả lời khẳng định "yes" (có).

Ngày 20/2, Park Bom gây xôn xao khi đăng tải thông điệp: "Xin chào những người yêu quý của tôi. Đây là Park Bom. Thực ra, tôi đang độc thân. Tôi đã đăng mọi thứ vì Lee Min Ho yêu cầu tôi làm vậy". Chính tuyên bố này đã buộc phía Lee Min Ho phải chính thức lên tiếng phủ nhận.

Theo một nguồn tin trong ngành giải trí, Lee Min Ho không thể tiếp tục im lặng trước những phát ngôn vượt quá giới hạn của Park Bom. Trong khi đó, cộng đồng mạng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của nữ ca sĩ, đặc biệt khi 2NE1 đang chuẩn bị cho concert tại KSPO DOME vào ngày 12-13/4 sắp tới.

Lee Min Ho trong phim "Huyền thoại biển xanh":

Minh Nghĩa

Theo Newsen, KB