Ca sĩ Quang Lê vừa công khai chia sẻ về thu nhập từ nền tảng chia sẻ video YouTube trong một buổi trò chuyện với nghệ sĩ Thúy Nga.

Nam ca sĩ cho biết: "Tiền YouTube của tôi trung bình mỗi tháng khoảng 15.000 USD", anh nói. Theo anh, đây là doanh thu tương đối ổn định và thường tăng đáng kể trong các thời điểm cao điểm.

Cụ thể, Quang Lê tiết lộ mức thu tăng mạnh vào cuối năm do giá quảng cáo trên nền tảng này leo thang: "Có năm Tết tôi nhận được khoảng 27.000 USD. Riêng tháng 12 thì năm nào cũng tầm 24.000 USD".

Ca sĩ Quang Lê. Ảnh: Tư liệu

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng cho biết thêm doanh thu không chỉ tập trung ở các video có lượt xem lớn. Lấy minh chứng, anh cho biết: "Tôi đăng clip khoảng 400.000 lượt xem thôi mà cũng được 1.500 USD". Đây là vlog ghi lại chuyến thăm ca sĩ Lệ Quyên của anh.

Quang Lê hiện sở hữu hai kênh YouTube hoạt động cùng thời điểm. Kênh chính Quang Lê Official được mở tháng 3/2010, hiện có hơn 1,5 triệu người đăng ký, chủ yếu tập hợp các ca bản bolero, nhạc xuân và các trích đoạn từ các show giải trí. Bên cạnh đó, kênh thứ hai, QUANG LE Lifestyle, ra mắt năm 2020, hiện thu hút 150.000 người đăng ký. Kênh này tập hợp các clip nội dung đời sống thường ngày của anh, từ ăn uống, du lịch đến các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày.

Quang Lê không lựa chọn hướng đi giật gân hay gây tranh cãi để thu hút lượt xem, chủ yếu ghi lại cuộc sống hàng ngày như đi diễn, nấu ăn, gặp bạn bè hay hậu trường sân khấu. Từ đây, YouTube không chỉ là kênh quảng bá hình ảnh mà còn trở thành một nguồn thu dài hạn nhờ lượng khán giả trung thành có sẵn giúp nam ca sĩ duy trì doanh thu ổn định.

Minh Phi