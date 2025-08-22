Gia đình thông báo nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đột ngột qua đời vào 5h41' sáng 22/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 69 tuổi. Gia đình đang đưa linh cữu ông về quê nhà Ninh Bình tổ chức đám tang, sau đó hỏa táng.

Cách đây không lâu, ông tái phát bệnh tim, sau khi điều trị đã xuất viện vài ngày trước. Vì tin rằng ông đã ổn, tin dữ khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.

Ca sĩ Quang Lê chia sẻ: "Chú Thành ơi, sao nhanh và bất ngờ quá! Cháu vẫn chưa tin chú đã rời xa. Tiếng đàn bầu của chú đã nâng đỡ tiếng hát của cháu biết bao lần, đi thẳng vào trái tim khán giả. Cháu vô cùng thương tiếc và biết ơn chú, một người chú, một người nhạc sĩ tài hoa đã để lại những âm vang bất tử".

Quang Lê và nghệ sĩ Phạm Đức Thành thân thiết trong công việc lẫn đời thường. Ông góp mặt trong liveshow của nam ca sĩ tổ chức vào các năm 2016, 2017 và 2018, chưa kể những đêm nhạc, chương trình ghi hình và MV.

Quang Lê bên nghệ sĩ Phạm Đức Thành. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hồ Quang 8 nhận xét Phạm Đức Thành là nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng trong và ngoài nước.

"Một nghệ sĩ mà chỉ cần nghe tiếng đàn của anh thôi là bao hình ảnh thân thương của quê hương và tình thân hiện về. Tiếng đàn của anh cũng chắp cánh cho bao giọng hát và bao ca khúc được bay xa hơn", anh viết.

Ca sĩ khoe 3 tháng trước được đàn anh khen "thành công với con đường và cách hát riêng thật dân ca, thật mới và hiếm trong thị trường ngày nay". Với Hồ Quang 8, đó là lời đánh giá rất giá trị, khiến anh vui sướng, hân hoan.

Anh tỏ lòng thương tiếc: "Đột ngột quá khi nghe tin anh về cõi vĩnh hằng khi tuổi nghề và tay đàn vẫn còn uyển chuyển, điêu luyện và tràn đầy sức sống".

Phạm Đức Thành chơi bài "Tình nhi nữ" nổi tiếng trong phim "Tây du ký"

Nghệ sĩ đàn tranh Duy Phạm kể được nghệ sĩ Phạm Đức Thành truyền cảm hứng để theo đuổi nhạc cụ dân tộc từ năm 10 tuổi.

"Tôi rất ấn tượng chú với tóc chấm ngang vai, hay mặc áo dài ngồi đàn chung sân khấu với các ca sĩ, sau này mới biết tên chú là Phạm Đức Thành. Tôi vẫn nhớ rõ câu solo đàn bầu của chú trong đoạn giang tấu bài Chiều qua phà Hậu Giang, câu đàn nguyệt trong bài Chuyện làm dâu… Những giai điệu mượt mà đó khiến tôi mê mẩn và ao ước có một ngày cũng được ngồi trên sân khấu đánh đàn như vậy", anh hồi tưởng.

Duy Phạm nhận định tiếng đàn của Phạm Đức Thành "không hào nhoáng, phô trương kỹ thuật mà mộc mạc, vừa phải, đúng độ và lại rất có hồn, truyền tải được tình cảm đến người nghe - điều không nhiều người làm được".

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành. Ảnh: FBNV

Năm 2017, anh có dịp ghi hình cùng ông trong một chương trình của HTV, xem đó là "ước mơ từ thuở thiếu thời đã thành hiện thực".

Vợ chồng ca sĩ bolero Mỹ Hạnh khi hay tin thầy - nghệ sĩ Phạm Đức Thành qua đời. Ít lâu trước, họ còn hẹn sẽ sớm vào miền Nam thăm ông.

"Thầy luôn yêu thương và chỉ bảo chúng con những điều hay ý tốt cả trong cuộc sống và nghệ thuật. Lần cuối gặp con, thầy còn chỉ cho con cách hát sao cho chuẩn tông mà! Nhớ và thương thầy nhiều lắm", cô viết.

Trong khi đó, ca sĩ Phạm Tuyết Nhung kể chuyện từng tìm đến nghệ sĩ Phạm Đức Thành, nhờ ông nói với ca sĩ Phi Nhung để chị nhận cô làm con nuôi và cho đi hát. Cô nói cả đời sẽ không quên ơn của người nghệ sĩ quá cố.

Nhiều nghệ sĩ như Chế Linh, Thanh Thanh Hiền, Quốc Đại... bày tỏ nỗi buồn tiếc và chia buồn đến gia đình Phạm Đức Thành.

Mi Lê