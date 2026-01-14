Ngày 14/1, Sohu đưa tin tour lưu diễn mới của Thái Y Lâm đang trở thành tâm điểm dư luận khi liên tiếp đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực. Sau 3 đêm diễn Pleasure tại SVĐ Taipei Dome, nữ ca sĩ bị cho là chịu khoản thua lỗ vượt quá 70 triệu NDT (hơn 260 tỷ đồng).

Sân khấu hoành tráng đã đẩy tổng chi phí sản xuất chương trình lên tới khoảng 760 tỷ đồng.

Theo truyền thông Đài Loan, tổng chi phí sản xuất chương trình lên tới khoảng 200 triệu NDT (760 tỷ đồng) sau hơn 1 năm rưỡi chuẩn bị. Riêng sân khấu trung tâm và hệ thống kỹ thuật đã tiêu tốn khoảng 61 triệu NDT (hơn 200 tỷ đồng). Điểm nhấn gây chú ý nhất là mô hình rắn cơ khí dài 30m với chi phí vận chuyển và lắp đặt lên tới 37 triệu NDT (gần 140 tỷ đồng).

Ngoài ra, các hạng mục quy mô lớn như tượng bò vàng hay hệ thống tượng cao bảy tầng cũng đòi hỏi hàng chục nhân sự làm việc liên tục trong nhiều tháng.

Về tạo hình, Thái Y Lâm sử dụng 7 bộ trang phục biểu diễn đặt may riêng, đính kết thủ công cầu kỳ, cùng khoảng 180 bộ trang phục dành cho vũ công và ban nhạc, nâng tổng chi phí tạo hình lên khoảng 11 triệu NDT (hơn 40 tỷ đồng). Dù đầu tư mạnh tay, tổng doanh thu của 3 đêm diễn tại Đài Bắc chỉ đạt khoảng 120 triệu NDT (450 tỷ đồng), bao gồm tiền vé và các nguồn thu liên quan.

Nữ ca sĩ sử dụng 7 bộ trang phục đặt may riêng trong 3 đêm diễn.

Giới chuyên môn nhận định, những sân khấu mang tính cá nhân hóa cao với quy mô lớn thường cần hơn 10 đêm diễn mới có thể phân bổ chi phí sản xuất. Việc chỉ tổ chức 3 đêm tại Đài Bắc, cộng thêm chi phí thuê địa điểm cao và thời gian sử dụng sân vận động kéo dài, khiến khoản thua lỗ gần như khó tránh khỏi.

Chưa dừng lại ở đó, tour diễn còn gây tranh cãi khi một số cư dân mạng cho rằng các yếu tố như rắn cơ khí, bò vàng hay kiếm treo trên không mang màu sắc “huyền học phương Tây”, thậm chí bị cáo buộc ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả. Hàng trăm đơn tố cáo đã được gửi tới cơ quan chức năng, kêu gọi dừng các đêm diễn tiếp theo tại Trung Quốc.

3 đêm diễn hoành tráng của Thái Y Lâm:

Trước những cáo buộc này, đơn vị tổ chức lên tiếng phản bác, cho rằng đây là thông tin bịa đặt ác ý và cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Trong khi đó, nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ Thái Y Lâm, đánh giá 3 đêm diễn có chất lượng cao, hát live hoàn toàn, kết hợp vũ đạo và sân khấu hoành tráng.

Bất chấp tranh cãi, kế hoạch lưu diễn tại Trung Quốc của Thái Y Lâm vẫn được triển khai với 14 thành phố đã lên lịch, bao gồm Thâm Quyến, Trùng Khánh và SVĐ Tổ Chim Bắc Kinh. Theo giới trong ngành, khi không còn phải tái đầu tư cho khâu sản xuất, các đêm diễn tiếp theo hoàn toàn có khả năng bù đắp khoản lỗ ban đầu và mang lại lợi nhuận.

Thái Y Lâm sẽ thực hiện tour lưu diễn ở 14 thành phố ở Trung Quốc.

Thái Y Lâm sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 1998 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi ca hát do MTV Đài Loan tổ chức. Album đầu tay Jolin 1019 nhanh chóng giúp cô trở thành gương mặt nổi bật của nhạc Hoa ngữ và duy trì sức ảnh hưởng bền bỉ suốt hơn 2 thập kỷ.