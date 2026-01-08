Ngày 8/1, tờ Video Lands đưa tin nữ ca sĩ Thái Y Lâm đã chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp, sau khi liên tục trở thành mục tiêu của những suy đoán ác ý và công kích trên mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 26 năm, cô lựa chọn con đường pháp lý để đối phó với các hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân.

Thái Y Lâm tại concert "Pleasure".

Theo đó, công ty giải trí Yongdao Star - đơn vị đồng tổ chức concert Pleasure đã đăng tải tuyên bố chính thức trên Weibo vào ngày 7/1. Tuyên bố cho biết một số người dùng mạng đã cố tình suy diễn, cắt ghép nội dung biểu diễn, lan truyền thông tin sai sự thật và sử dụng ngôn từ xúc phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Thái Y Lâm.

Phía công ty cho biết đã tiến hành bảo toàn chứng cứ, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời khởi động quy trình pháp lý để truy cứu trách nhiệm các cá nhân liên quan, khẳng định sẽ không khoan nhượng trước những hành vi xâm phạm danh dự nghệ sĩ.

Đáng chú ý, Ban tổ chức chỉ rõ tài khoản mạng xã hội mang tên “Silia” là nguồn phát tán nhiều nội dung xuyên tạc và công kích cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản được xác nhận là nữ ca sĩ Lương Hiểu Quân (40 tuổi), từng tham gia chương trình Super Star Avenue 2009 và giành hạng Ba chung cuộc.

Việc Lương Hiểu Quân trở thành bị đơn trong vụ kiện do Thái Y Lâm khởi xướng khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Nữ ca sĩ Lương Hiểu Quân.

Trước đó, Thái Y Lâm vừa hoàn thành chuỗi 3 đêm diễn tại sân vận động Taipei Dome với tổng chi phí sản xuất lên tới 28,6 triệu USD (khoảng 760 tỷ đồng). Concert Pleasure được xây dựng như một “vũ trụ nghệ thuật” gồm 5 chương và 6 không gian giả tưởng mang màu sắc điện ảnh, kết hợp sân khấu đa tầng, hệ thống LED, ánh sáng và kỹ xảo đạt chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, những tranh cãi và thông tin sai lệch lan truyền trên mạng đã phần nào phủ bóng lên thành công của chương trình, buộc nữ ca sĩ và ê-kíp phải lựa chọn biện pháp pháp lý để bảo vệ hình ảnh và quyền lợi chính đáng.

