“Đắt show” khi trở lại, ngày càng gợi cảm ở tuổi 42

Thanh Ngọc dùng từ “biết ơn” và “may mắn” để tổng kết năm 2025. Ca sĩ mừng vì gia đình, người thân xung quanh đều bình an, công việc suôn sẻ.

Thanh Ngọc cũng được trải qua những sự kiện trọng đại của đất nước trong đại lễ A50 và A80. Với ca sĩ, đây như 1 dấu son lịch sử, khiến cô và hàng triệu người lâng lâng niềm tự hào, hạnh phúc.

Ca sĩ Thanh Ngọc.

Sau show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, Thanh Ngọc thời gian qua dần trở lại hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Ca sĩ xem đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, giúp bản thân tìm lại lửa nghề, thanh xuân và tình cảm của khán giả sau nhiều năm vắng bóng để thực hiện thiên chức người phụ nữ gia đình.

Việc hoạt động sôi nổi ở giai đoạn này là cách để Thanh Ngọc “đo” năng lượng so với tuổi 20 - 30. Cô phấn khởi vì thấy được nhiệt huyết tuổi trẻ, sự tươi mới vẫn đong đầy trong mình bất kể đã trải qua bao nhiêu năm tháng.

“Đã có lúc cái tên Thanh Ngọc gần như im ắng, tôi cũng chấp nhận vì bản thân bận rộn với vai trò làm vợ, làm mẹ. Gần đây, khi hoạt động sôi nổi trở lại, tôi có cảm giác bản thân năng động hơn, giọng hát và kỹ năng sân khấu vẫn bùng cháy, nhiệt huyết như ngày nào”, cô kể với VietNamNet.

Cô nhận nhiều lời mời biểu diễn từ các bầu show, đơn vị tổ chức trong nhiều đêm nhạc và sự kiện giải trí. Ca sĩ nói đùa không nghĩ có thêm “mùa xuân thứ 2” trong sự nghiệp.

Thanh Ngọc được khen ngày càng trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 42.

Từ người chú trọng giọng hát, Thanh Ngọc đầu tư nhiều hơn về hình ảnh, phong cách thời trang. Cô được khen ngày càng trẻ đẹp, thần thái rạng rỡ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Chia sẻ về bí quyết, Thanh Ngọc thấy may mắn vì vóc dáng nhỏ nhắn nên trông trẻ lâu. Cô nghiêm túc chế độ ăn uống, hạn chế tinh bột, cắt giảm đồ ngọt, chất béo và bổ sung rau xanh. Cô duy trì thói quen uống cà phê mỗi ngày giúp tăng năng lượng, vừa kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

Mỗi ngày, ca sĩ dậy sớm để đi bộ, tập 1 số bộ môn thể dục nhẹ. Ca sĩ có thói quen sắp xếp lịch trình mỗi ngày với giờ giấc khoa học, từ việc chăm con, đưa đón con đi học, nội trợ, vừa đảm bảo tập luyện, thu âm và chạy show.

Theo Thanh Ngọc, người phụ nữ hiện đại nếu biết cân bằng cuộc sống, biết trân trọng gia đình và trân trọng chính bản thân sẽ luôn luôn tìm thấy hạnh phúc và niềm lạc quan yêu đời.

“Tuổi này, tôi cố gắng giữ sự cân bằng trong mọi thứ, từ công việc đến đời sống. Tôi biết khi nào nên tiến lên, khi nào cần chậm lại và khi nào cần buông bỏ. Điều đó giúp tôi giữ được sự tỉnh táo để đưa ra quyết định”, cô chia sẻ.

Clip ca sĩ Thanh Ngọc hát "Vào đời"

Rơi nước mắt vì được làm mẹ, có chồng bác sĩ chiều chuộng

Thanh Ngọc và ông xã - bác sĩ Đức Thiệp gắn bó gần 15 năm.

Sự nghiệp thăng hoa, Thanh Ngọc cũng tròn đầy trong đời sống cá nhân. Nhiều năm qua, cô hạnh phúc bên ông xã - bác sĩ Đức Thiệp. Cả hai vốn là bạn học cấp 3, thỉnh thoảng gặp gỡ và rồi nảy sinh tình cảm, tiến tới hôn nhân.

Thanh Ngọc nhận xét ông xã trầm tính, kỹ tính, cầu toàn và rất yêu thương vợ, thậm chí yêu cả "tật xấu" của cô.

Từ những ngày còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi đến khi cô tạm lắng lại dành cho gia đình hay trở lại thời gian gần đây, mọi quyết định của Thanh Ngọc đều được ông xã ủng hộ.

Dù công việc bận rộn, anh Đức Thiệp thường xuyên đưa đón vợ đi công việc, sự kiện, không ngại chăm sóc vợ khi cô bận rộn ghi hình.

Gần 15 năm gắn bó, cặp đôi trải qua không ít thăng trầm. Vài năm đầu kết hôn, họ thường xuyên cãi vã nhưng dần học cách tiếp thu, sửa đổi bản thân để phù hợp với đối phương.

Thanh Ngọc thấy may mắn vì được ông xã ủng hộ hết lòng trong sự nghiệp, cuộc sống.

Thanh Ngọc ví mình và bạn đời không phải là mảnh ghép hoàn hảo của nhau nhưng lại phù hợp và vừa vặn.

“Tôi và ông xã đều biết nghĩ và hy sinh vì nhau. Tình cảm vợ chồng như một cái cây, muốn cây ra hoa kết trái, tình cảm vững bền thì phải cùng chăm sóc chứ không thể từ 1 phía”, cô kể.

Thanh Ngọc quan niệm điều quan trọng nhất là cả 2 vợ chồng đều hướng về gia đình, với suy nghĩ cố gắng vun vén, trách nhiệm giữ lửa tổ ấm.

Trong nhiều năm, Thanh Ngọc và chồng có chung nỗi niềm mong mỏi có con. Chờ đợi suốt 8 năm, may mắn mỉm cười khi cô mang thai và sinh con trai đầu lòng năm 2019. Khoảnh khắc nhận tin vui, hai vợ chồng rơi nước mắt vì ước nguyện bao năm đã thành hiện thực.

Vợ chồng Thanh Ngọc hạnh phúc đón con trai chào đời sau 8 năm chờ đợi.

Từ khi có con, nữ ca sĩ như trở thành một con người khác. Cô thay đổi về quan niệm sống, cách cư xử với con, với gia đình và mọi người xung quanh.

Cuộc sống gia đình Thanh Ngọc cũng nhiều thay đổi, trở nên rộn ràng tiếng cười và hạnh phúc hơn xưa. Cô và chồng ý thức rõ “Sinh con khó, dạy con khó hơn 10 lần” nên luôn ưu tiên dành thời gian, công sức đồng hành trên hành trình trưởng thành của bé.

“Dẫu vất vả, tôi thấy hạnh phúc vô bờ bến và hài lòng với hiện tại. Còn gì hạnh phúc bằng với 1 người phụ nữ khi người chồng luôn yêu thương, thấu hiểu, tôn trọng vợ; một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời mẹ”, cô kể.

Thanh Ngọc sinh năm 1983, nổi tiếng từ khi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TPHCM. Năm 1998, cô gia nhập nhóm Mắt Ngọc cùng Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga. Đến năm 2004, nữ ca sĩ rời nhóm để hoạt động solo. Năm 2005, Thanh Ngọc đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM. Nữ ca sĩ miệt mài ca hát, phát hành nhiều album như Vỗ về giấc mơ (2006), Tình yêu diệu kỳ (2008), Nhật ký chuyện tình (2010), 1650km (2017), Ngọc Nostalgia (2022) đánh dấu sự trở lại sau vài năm tạm ngưng hoạt động để sinh và chăm con nhỏ... Ngoài ca hát, cô tham gia một số phim như Tình yêu pha lê, Đồng hồ cát, Nhật ký Vàng Anh 2... Cô nhận được Giải Mai Vàng năm 2009 hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất; Giải Nữ diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2010 phim Mẹ chồng nàng dâu.

Ảnh, clip: HK, NVCC