Nhà hát Hồ Gươm trở thành không gian lắng đọng của những xúc cảm tinh khôi khi chương trình hòa nhạc đặc biệt Tấu khúc không lời - A Wordless Rhapsody vang lên. Không cần lời ca dẫn dắt, âm nhạc tự thân kể những câu chuyện vượt qua biên giới ngôn ngữ, kết nối ký ức, văn hóa và những tâm hồn yêu cái đẹp.

Sự kiện do Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tübingen (Đức), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong ánh đèn sân khấu ấm áp, âm nhạc cổ điển đã thực sự trở thành nhịp cầu văn hóa, nơi những nghệ sĩ đến từ hai quốc gia khác biệt về lịch sử và truyền thống cùng gặp gỡ ở khát vọng chung: hướng tới vẻ đẹp vĩnh cửu của hòa bình và tinh thần nhân văn.

Giáo sư - nhạc sĩ Đặng Ngọc Long và dàn nhạc biểu diễn "Tổ khúc Kiều".

Mở đầu chương trình là điểm nhấn giàu xúc cảm: Tổ khúc Kiều - tác phẩm của Giáo sư Đặng Ngọc Long viết cho đàn guitar và dàn nhạc, lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du. Những giai điệu vừa trầm tư vừa tha thiết như tiếng lòng của Thúy Kiều, lúc dồn nén, lúc bừng sáng, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa Đông và Tây. Không chỉ là một sáng tạo âm nhạc, Tổ khúc Kiều còn khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân khấu quốc tế, khi tác phẩm đã được nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc nước ngoài lựa chọn biểu diễn.

Đằng sau sự thành công của đêm hòa nhạc là vai trò kết nối bền bỉ của GS - nhạc sĩ Đặng Ngọc Long - nghệ sĩ Việt Nam có vị thế đặc biệt trong đời sống âm nhạc châu Âu. Từng giành Giải Đặc biệt tại Cuộc thi Guitar quốc tế Villa-Lobos (Hungary) năm 1987, hiện là Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi Guitar quốc tế Berlin, ông cũng là người Việt Nam duy nhất được đặt tên cho một cuộc thi âm nhạc tại Đức: LONG - Wettbewerb für Sologitarre. Chính ông là chiếc cầu nối thầm lặng nhưng bền chắc đưa những giá trị âm nhạc Việt Nam lan tỏa ra thế giới.

Nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung với Concerto cho piano cung Sol trưởng.

Ở phần tiếp theo, khán giả được đắm mình trong vẻ đẹp tinh tế của Maurice Ravel qua tiếng đàn piano giàu nội lực của nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung với Concerto cho piano cung Sol trưởng. Tác phẩm 3 chương rực rỡ ấy vừa mang cấu trúc cổ điển chặt chẽ, vừa phảng phất màu sắc dân gian Basque và nhịp điệu Tây Ban Nha, tạo nên một không gian âm nhạc đầy ánh sáng và chuyển động.

Cảm xúc tiếp tục được đẩy sâu hơn với Trio élégiaque số 1 cung Sol thứ của Rachmaninoff. Nguyễn Việt Trung cùng hai nghệ sĩ trẻ tài năng Đỗ Phương Nhi (violin) và Trần Hồng Nhung (cello) đã tạo nên một tam tấu tinh tế, giàu nội lực. Những giai điệu trầm lắng, da diết dẫn dắt khán giả đi qua những miền cảm xúc sâu kín, nơi nỗi buồn và vẻ đẹp hòa quyện trong sự thăng hoa nghệ thuật.

Nhạc trưởng Philip Amelung trong đêm hòa nhạc "Tấu khúc không lời - A Wordless Rhapsody".

Khép lại chương trình, Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tübingen dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Philipp Amelung mang đến những khoảnh khắc rực rỡ với Giao hưởng số 8 của Franz Schubert và Kaiserwalzer (Vũ khúc Hoàng đế) của Johann Strauss II. Âm nhạc khi khoan thai, khi rộn ràng, như một lời chào thân ái gửi đến khán giả Việt Nam.

Tại TPHCM, tối 20/12, ca sĩ Thanh Ngọc là khách mời đặc biệt trong sự kiện âm nhạc "La Musica" đêm mở màn đầu tiên. Cô diện váy ánh nhũ vàng với những chi tiết cắt xẻ, khoe khéo dáng thon ở tuổi 42.

Ca sĩ khuấy động đêm nhạc với các ca khúc như: "Lời chúc đêm Giáng sinh", "Cho em một lần yêu" và "Vào đời"... Cô tiết lộ chọn các ca khúc vui tươi để dành tặng khán giả phù hợp không khí tất bật, rộn ràng dịp cuối năm.

Thanh Ngọc thời gian qua “tái xuất” làng nhạc. Cô tham gia “Chị đẹp đạp gió” mùa đầu tiên, gây ấn tượng nhờ giọng hát nội lực, phong độ sân khấu ổn định. Sau cuộc thi, ca sĩ tích cực chạy show và phát hành sản phẩm âm nhạc với tinh thần trẻ trung, đổi mới.

Khi đang trình diễn, Thanh Ngọc bất ngờ trông thấy ca sĩ Giang Hồng Ngọc ngồi dưới cùng ông xã. Cô nhanh chóng mời đàn em lên sân khấu hát cùng. Tiết mục ngẫu hứng được khán giả hò reo hưởng ứng.

Clip ca sĩ Thanh Ngọc hát "Vào đời"

Ca sĩ Vũ Thảo My - Quán quân Giọng hát Việt 2013 diện bộ váy đỏ gợi cảm. So với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính ở giai đoạn đầu vào nghề, ca sĩ hiện khác lạ với làn da nâu, theo đuổi phong cách quyến rũ Âu Mỹ.

Phạm Đình Thái Ngân - gương mặt được yêu thích từ "Anh trai say hi" trình diễn loạt ca khúc: "Santa claus is coming to town", "Học cách yêu em" và "Yêu nhau nhé bạn thân"... Ngoài hát, ca sĩ có màn giao lưu duyên dáng, được nhiều fan nữ cổ vũ nồng nhiệt.

Những năm gần đây, Phạm Đình Thái Ngân hoạt động tích cực. Ngoài ca hát - viết nhạc, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình, hát nhạc phim và lồng tiếng. Nhân vật Ngạn (Trần Nghĩa) trong phim điện ảnh “Mắt biếc” cũng do anh lồng tiếng.

Show còn có sự tham gia của hơn 80 nghệ sĩ biểu diễn gồm Dàn hợp xướng La Musica Choir, Vietnam Marching Band…

Ảnh, clip: HK, BTC