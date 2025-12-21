– Thanh Ngọc đã chính thức làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi. Cô hạnh phúc báo tin vui với mọi người nhân dịp lễ Trung Thu.
Nhà hát Hồ Gươm trở thành không gian lắng đọng của những xúc cảm tinh khôi khi chương trình hòa nhạc đặc biệt Tấu khúc không lời - A Wordless Rhapsody vang lên. Không cần lời ca dẫn dắt, âm nhạc tự thân kể những câu chuyện vượt qua biên giới ngôn ngữ, kết nối ký ức, văn hóa và những tâm hồn yêu cái đẹp.
Sự kiện do Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tübingen (Đức), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Trong ánh đèn sân khấu ấm áp, âm nhạc cổ điển đã thực sự trở thành nhịp cầu văn hóa, nơi những nghệ sĩ đến từ hai quốc gia khác biệt về lịch sử và truyền thống cùng gặp gỡ ở khát vọng chung: hướng tới vẻ đẹp vĩnh cửu của hòa bình và tinh thần nhân văn.
Mở đầu chương trình là điểm nhấn giàu xúc cảm: Tổ khúc Kiều - tác phẩm của Giáo sư Đặng Ngọc Long viết cho đàn guitar và dàn nhạc, lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du. Những giai điệu vừa trầm tư vừa tha thiết như tiếng lòng của Thúy Kiều, lúc dồn nén, lúc bừng sáng, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa Đông và Tây. Không chỉ là một sáng tạo âm nhạc, Tổ khúc Kiều còn khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân khấu quốc tế, khi tác phẩm đã được nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc nước ngoài lựa chọn biểu diễn.
Đằng sau sự thành công của đêm hòa nhạc là vai trò kết nối bền bỉ của GS - nhạc sĩ Đặng Ngọc Long - nghệ sĩ Việt Nam có vị thế đặc biệt trong đời sống âm nhạc châu Âu. Từng giành Giải Đặc biệt tại Cuộc thi Guitar quốc tế Villa-Lobos (Hungary) năm 1987, hiện là Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi Guitar quốc tế Berlin, ông cũng là người Việt Nam duy nhất được đặt tên cho một cuộc thi âm nhạc tại Đức: LONG - Wettbewerb für Sologitarre. Chính ông là chiếc cầu nối thầm lặng nhưng bền chắc đưa những giá trị âm nhạc Việt Nam lan tỏa ra thế giới.
Ở phần tiếp theo, khán giả được đắm mình trong vẻ đẹp tinh tế của Maurice Ravel qua tiếng đàn piano giàu nội lực của nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung với Concerto cho piano cung Sol trưởng. Tác phẩm 3 chương rực rỡ ấy vừa mang cấu trúc cổ điển chặt chẽ, vừa phảng phất màu sắc dân gian Basque và nhịp điệu Tây Ban Nha, tạo nên một không gian âm nhạc đầy ánh sáng và chuyển động.
Cảm xúc tiếp tục được đẩy sâu hơn với Trio élégiaque số 1 cung Sol thứ của Rachmaninoff. Nguyễn Việt Trung cùng hai nghệ sĩ trẻ tài năng Đỗ Phương Nhi (violin) và Trần Hồng Nhung (cello) đã tạo nên một tam tấu tinh tế, giàu nội lực. Những giai điệu trầm lắng, da diết dẫn dắt khán giả đi qua những miền cảm xúc sâu kín, nơi nỗi buồn và vẻ đẹp hòa quyện trong sự thăng hoa nghệ thuật.
Khép lại chương trình, Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tübingen dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Philipp Amelung mang đến những khoảnh khắc rực rỡ với Giao hưởng số 8 của Franz Schubert và Kaiserwalzer (Vũ khúc Hoàng đế) của Johann Strauss II. Âm nhạc khi khoan thai, khi rộn ràng, như một lời chào thân ái gửi đến khán giả Việt Nam.
