Hồi tháng 8, Tố My khiến nhiều người lo lắng khi phải hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị bệnh. Cô tiết lộ cách đây 2 năm được bác sĩ chẩn đoán có một đoạn phình động mạch não.

Gần đây, khu vực phình này có dấu hiệu giãn lớn hơn, buộc nữ ca sĩ phải tiến hành đặt stent theo chỉ định. Thời gian qua, cô tập trung cho việc điều trị và chăm sóc sức khỏe nên vắng bóng sân khấu.

Tố My hồi phục sau 4 tháng điều trị chứng phình động mạch não.

Sau 4 tháng nghỉ ngơi, hiện sức khỏe của Tố My đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cẩn trọng giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an.

Sau biến cố sức khỏe, Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, giây phút bình an. Cô cho biết: “Tôi hiểu rằng sức khỏe và tình thương là 2 món quà quý giá nhất của cuộc đời. Chính vì vậy, tôi càng muốn dùng giọng hát của mình để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người”.

Ca sĩ vừa đánh dấu sự trở lại khi góp mặt biểu diễn trong Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại Nhật Bản.

“Trước khi đi Nhật, tôi được bác sĩ kiểm tra và cho phép bay. Tôi có ê-kíp hỗ trợ đi cùng trong suốt chuyến để yên tâm biểu diễn. Lúc đầu tôi cũng có chút lo nhưng khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy tình cảm và nụ cười của khán giả, mọi mệt mỏi tan biến hết”, ca sĩ cho hay.

Nữ ca sĩ vừa trở lại sân khấu biểu diễn.

Tố My đã có dịp đến Nhật Bản nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức biểu diễn trên sân khấu tại xứ sở hoa anh đào.

Ca sĩ nói đây là sự kiện ý nghĩa, không chỉ quảng bá văn hóa Việt mà còn gắn kết tình cảm của kiều bào xa xứ.

Trong chương trình, Tố My chọn hát những ca khúc gắn liền với hình ảnh quê hương đất nước, với mong muốn khơi dậy trong lòng mọi người nỗi nhớ quê và niềm tự hào dân tộc.

Sau chuyến lưu diễn, Tố My sẽ về lại Việt Nam để cùng ê-kíp thực hiện chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời, cô cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian nghỉ ngơi.

Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ còn ấp ủ khởi động lại công việc kinh doanh theo một cách mới mẻ, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Clip ca sĩ Tố My song ca Hoài Lâm ca khúc "Ru lại câu hò"

Ảnh, clip: NVCC