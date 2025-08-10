Tối 10/8 trên VTV3, khán giả sẽ được theo dõi hành trình đặc biệt của Chuyến xe âm nhạc với điểm dừng tại vùng đất cố đô Ninh Bình. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian giao thoa giữa giai điệu trữ tình và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Điểm nhấn của đêm diễn là sân khấu ngoài trời giữa danh thắng Tam Cốc - di sản thiên nhiên thế giới, nơi âm nhạc hòa quyện cùng khung cảnh sông nước, núi đá vôi và mây trời. Với phần phối khí mới mẻ, các ca khúc quen thuộc được khoác lên diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt, giúp khán giả vừa thưởng thức âm nhạc vừa tận hưởng cảnh sắc Ninh Bình.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đa màu sắc: Lân Nhã với những bản ballad sâu lắng, Thanh Thụy - Quán quân Điểm hẹn tài năng với giọng hát nội lực, Bão Ngọc mang đến năng lượng trẻ trung, Hoài Anh gây ấn tượng với phong cách trình diễn cá tính, Quang Huy tạo dấu ấn bằng chất giọng nam khỏe khoắn, ấm áp.

Ngoài ra, Chuyến xe âm nhạc còn đưa khán giả khám phá Ninh Bình với trải nghiệm chèo thuyền trên sông Ngô Đồng, thăm làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Bão Ngọc thể hiện "Chơi vơi"