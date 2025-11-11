Tuấn Hưng xuống tóc để cầu bình an cho mẹ.

- Tuấn Hưng xuống tóc và hay viết nhiều tâm sự về mẹ, thậm chí sáng tác ca khúc tặng mẹ. Có vẻ như việc người mẹ thân yêu ngã bệnh khiến Tuấn Hưng thay đổi, sống trầm hơn và quay vào bên trong. Anh nói gì về sự thay đổi này?

Trong quãng đời của một con người ai cũng phải chạm tới thời khắc "sinh lão bệnh tử". Vẫn biết quy luật là như thế nhưng đối diện với hoàn cảnh đó thực sự rất khó khăn.

Tôi quyết định cạo đầu xuống tóc một thời gian để tịnh tâm cầu xin may mắn đến với sức khỏe của mẹ. Và khi cuộc sống từ sáng đến tối chỉ có lo lắng sức khoẻ của mẹ và chăm lo gia đình thì ngoại hình không còn là điều được quan tâm của tôi nữa.

Khi xuống tóc trên đỉnh Ngọa Vân - Yên Tử, tôi có nhiều cảm xúc và cảm giác lạ thường. Tôi muốn trở về cái gốc của con người. Các cụ vẫn hay nói: ''Cái răng, cái tóc là góc con người". Khi không có tóc, cảm giác tôi đang sống rất thật với bên trong của mình. Tôi cảm nhận và tự đánh giá bản thân mình định hướng cho hành trình kế tiếp.

- Tình hình sức khoẻ của mẹ anh hiện ra sao? Quan sát Facebook, thấy vợ thay anh lúc vắng nhà chăm sóc mẹ rất chu đáo. Anh hẳn rất xúc động vì tình cảm của vợ dành cho mẹ mình?



Vợ Tuấn Hưng thay chồng chăm sóc mẹ lúc anh vắng mặt.

Sức khoẻ mẹ tôi rất yếu nên tất cả gia đình đều đang làm tất cả những gì có thể để giữ được sức khoẻ của mẹ. Tôi may mắn vì có người vợ hiền hết lòng vì mẹ, vì gia đình. Cô ấy quan tâm chăm sóc mẹ không quản ngày đêm giúp tôi yên tâm hơn để gánh vác những việc còn lại trong gia đình.

- Việc anh huỷ 2 show diễn ở châu Âu mới đây vì không yên tâm khi mẹ đang bệnh nặng khiến nhiều khán giả chia sẻ vì họ hiểu anh đặt gia đình lên hàng đầu nhưng cũng có vài ý kiến vịn vào đó cho rằng anh đang quá yếu đuối và sức khỏe dường như có vấn đề nên mới phải huỷ show. Anh nói sao về thông tin này?

Một số người rất ác, bịa đặt thông tin tôi cũng đang ốm nặng rồi mất giọng. Thật ra tôi không bận tâm tới những lời đồn đó bởi đang tích cực cố gắng và nỗ lực cho cuộc sống của chính mình, tập trung tốt nhất để có tinh thần lo cho gia đình và công việc. Tôi vẫn cố gắng đảm bảo công việc, gia đình và chăm mẹ bằng tất cả sức khoẻ và trí tuệ mình đang có.

Khi mẹ ốm, tôi ngồi một chỗ nghĩ nhiều hơn, viết nhiều hơn và có nhiều ý tưởng hơn. Khán giả ở Đức cũng thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của tôi lúc này. Tôi mới sang đó diễn mọi người cứ ôm lấy rồi hỏi thăm sức khoẻ mẹ và động viên, tôi cảm động lắm. Mọi người trêu bảo: Bay tới bay lui thế mà hát vẫn như ''nuốt đĩa'' thế?

Ca sĩ Tuấn Hưng.

- Anh từng tham gia phim điện ảnh gây sốt "Đào, Phở và Piano" và dường như mối duyên điện ảnh tiếp tục gõ cửa khi sắp tới anh lại tham gia dự án mới. Anh có thể chia sẻ gì về vai diễn mới này?

Với tôi điện ảnh vẫn là 1 ước mơ mà tôi chưa chạm. Nhất định tôi sẽ chạm vào ước mơ đó và biến nó thành sự thật. Thời gian qua tôi có tham gia bộ phim Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Cơ hội đóng phim lần này là do tôi chủ động xin một vai chứ không phải tự đến. Tôi mong muốn ước mơ điện ảnh thành hiện thực bởi tôi hiểu và biết về mình rõ nhất.

- Sao anh phải đi xin vai diễn? Tôi tưởng anh được mời còn đang định hỏi vấn đề cát-sê. Dường như với Tuấn Hưng mọi thứ thay đổi nhiều quá, không chỉ kiểu tóc, cách sống chậm hơn nay lại thấy còn “hạ” mình sống khác với sự nóng nảy có phần ''ngông nghênh'' của ngày xưa?

Tạo hình vai diễn điện ảnh thứ 2 của Tuấn Hưng.

Mình phải biết mình là ai và biết vị trí trong xã hội của mình như thế nào. Đi qua cái thời trẻ vinh quang ai cũng như ai. Và tôi tự nhủ nếu muốn tiếp tục cuộc sống với đam mê âm nhạc và nghệ thuật phải biết mình, biết người.

MV "Con vẽ mẹ" - Tuấn Hưng:

Anh Phương

Ảnh: NVCC

