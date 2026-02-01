Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Giang Hồng Ngọc vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả yêu nhạc Việt. Sinh năm 1989 tại Đồng Nai, cô đạt giải 4 Tiếng hát truyền hình TPHCM 2006, Quán quân The X Factor 2014 và giải vàng The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015.

Trò chuyện với VietNamNet, nữ ca sĩ chia sẻ hành trình âm nhạc đầy gian khó và cuộc sống hiện tại.

Cha chở con đi hát bằng xe Honda, gắn thêm thùng để con ngủ

Giang Hồng Ngọc yêu âm nhạc từ 8 tuổi khi nghe cha mình hát. Cô tâm sự từ nhỏ đã bị "già trước tuổi" vì thích nghe nhạc già, thậm chí 12 tuổi đã hát Yêu dại khờ trong buổi thi. Thầy giáo thanh nhạc nổi tiếng Hoài Nam nói cô trượt vì chọn sai bài nhưng cũng ghi nhận khả năng thể hiện của Giang Hồng Ngọc hồi đó.

Gia đình nghèo khó không ngăn cản ước mơ ca hát của Giang Hồng Ngọc nhờ sự đồng hành của cha mẹ. Cô nhớ mãi hình ảnh cha chở con đi diễn bằng xe Honda, gắn thêm cái thùng phía sau, con có ngủ gục sẽ ngã ngược vào vai cha.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Không ai bằng người thân mình cả. Chỉ có người thân mới chịu lắng nghe mình, chịu đựng mình những việc trên trời dưới đất, vượt qua những khó khăn".

Cha mẹ của Giang Hồng Ngọc đồng hành với con từ những sân khấu nhỏ nhất, khi cô còn làm MC kiêm ca sĩ ở các tụ điểm, cho đến những cuộc thi lớn. Hiện tại, ông ngoại vẫn là người hàng ngày đưa đón cháu giúp Giang Hồng Ngọc có thể thoải mái hoạt động âm nhạc.

30 lần chuyển nhà

Giang Hồng Ngọc từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất khi tuổi thơ phải thay đổi hơn 30 căn nhà từ lúc 10-25 tuổi. Thậm chí, gia đình sống trong nhà trọ nên khi anh trai cô mất cũng không được đưa quan tài vào nhà. Đó là cú sốc tâm lý, ám ảnh nữ ca sĩ nhiều năm sau này.

Điều này cũng khiến Giang Hồng Ngọc không có tuổi thơ đẹp như bạn bè, không có sự gắn kết lâu dài ở một nơi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không hề hối tiếc vì tin rằng những khó khăn ấy chính là thước đo giúp cô trưởng thành.

Giang Hồng Ngọc nói sau khi trải qua những thời điểm khó khăn tột cùng, cô vẫn giữ được cái tâm không bị biến động. "Chỉ cần lệch tâm nhỏ mình sẽ đi sai đường và cái sai đó sẽ vận vào cả cuộc đời", cô nói. Giang Hồng Ngọc cho rằng trong xã hội hiện đại, nhiều người có thể chấp nhận đi tắt đón đầu để bớt khổ nhưng cô lại chọn cách giữ đạo đức đi đúng.

Trải qua những thời điểm khó khăn, Giang Hồng Ngọc vẫn quyết tâm không bỏ nghề.

Nữ ca sĩ chia sẻ châm ngôn sống là chưa bao giờ từ bỏ, chỉ đôi lúc nản vì bước hoài không tới vì mệt quá. Nhưng chính sự mệt mỏi ấy lại giúp Giang Hồng Ngọc sáng suốt hơn.

Học Mỹ Tâm về ý chí, học Hồ Ngọc Hà cách biến khuyết điểm thành ưu điểm

Giang Hồng Ngọc không giấu diếm việc không tốt nghiệp trường lớp âm nhạc nào do nghỉ học rất sớm vì gia đình không có điều kiện. Thay vào đó, cô học hỏi từ những tiền bối bằng cách nghe nhiều, bắt chước rồi tìm ra cái riêng.

Hồi nhỏ, cô nghe nhạc Mỹ Tâm rất nhiều. Điều cô học được ở đàn chị là ý chí kiên cường trong thời điểm cạnh tranh gay gắt. Với Hồ Ngọc Hà, Giang Hồng Ngọc được làm việc cùng trong The X Factor. Cô nhận ra việc biến khuyết điểm thành ưu điểm và Hồ Ngọc Hà là hình mẫu lớn về điều này.

Giang Hồng Ngọc học hỏi cách nói chuyện của danh ca Ý Lan, cách hát của danh ca Hương Lan. Đã chuyển sang hát bolero, nhạc tình nên cô học cách xử lý, cách ngọt ngào trong bài hát.

Giang Hồng Ngọc thừa nhận mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế - PV) về sự an toàn và là người kỷ luật trong lối sống với những quy tắc nên hơi cứng đầu. Chính những quy tắc này vô tình khiến cô nguyên tắc trong tất cả công việc và cuộc sống, biết giữ an toàn cho hình ảnh và biết nói không trong những hoàn cảnh không cần thiết.

Những chuẩn mực an toàn đó giúp cô vượt qua thời điểm xáo trộn biến động năm 2024-2025 khi quá nhiều chuyện xảy ra với giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, nó cũng là điểm bất lợi vì không có sự đột phá về hình ảnh do quá an toàn, quá kỷ luật. Cô thừa nhận: "Nghệ sĩ đôi lúc phải tận dụng cảm xúc và sự đột phá mới bay bổng được".

Năm 2026, Giang Hồng Ngọc muốn thả lỏng tinh thần để sống cuộc sống âm nhạc màu sắc, đột phá, mới lạ hơn.

Ước được học nhiều hơn để dạy con

Hỏi Giang Hồng Ngọc ở thời điểm này của cuộc đời, nếu được quay lại và đổi một thứ duy nhất: có bằng cấp học vấn, tuổi thơ ổn định hay sự nghiệp ít vất vả hơn?... Nữ ca sĩ lựa chọn học vấn và giải thích tuổi thơ ổn định sẽ không có trải nghiệm, sự nghiệp ít vất vả quá sẽ không lăn xả, không chông gai sẽ không biết sự quý giá.

Cô ước giá như đừng nghỉ học quá sớm, kiến thức đầy đủ sẽ biết nhiều thứ hơn để dạy con. Vì học vấn ít khiến Giang Hồng Ngọc bị hạn chế giao tiếp do sợ sai, sợ gây hiểu lầm.

Hiện tại dù đã 37 tuổi, cô vẫn cố gắng học bằng cách đọc sách nhiều hơn, học tiếng Anh, ngôn ngữ mới để san sẻ kiến thức cho con.

Thay đổi lớn nhất sau khi có con là giọng hát của Giang Hồng Ngọc. Cô chia sẻ trước đó hát khá hời hợt nhưng sau khi làm mẹ, cô thấy mình thay đổi khoảng 80% về giọng hát. Giang Hồng Ngọc hát có chiều sâu hơn, đặt đúng cảm xúc hơn vì đã trải đời nhiều hơn.

Với con trai hơn 6 tuổi, Giang Hồng Ngọc không muốn bao bọc quá vì sợ con hư. Hiện tại, những ngày không hát, Giang Hồng Ngọc dành trọn thời gian đưa con để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ.

