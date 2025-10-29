Vũ Hà trước khi hầu tòa

Ngày 28/10, hình ảnh ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) xuất hiện tại TAND TP Hà Nội gây chú ý dư luận. Nam ca sĩ hầu tòa do có tên trong danh sách 141 người bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman.

Theo cáo trạng, Vũ Hà bị cáo buộc mở thẻ với tên "MR BARET", đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Bị cáo được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì có quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Kết thúc phiên làm việc, Vũ Hà được tại ngoại. Nam ca sĩ che kín mặt, chủ động né tránh ống kính phóng viên.

Trước đó, thông tin “ca sĩ nổi tiếng tên V.H” bị bắt vì tội đánh bạc lan truyền trên mạng, Vũ Hà trở thành tâm điểm nghi ngờ. Thời điểm ấy, nam ca sĩ im lặng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi hình ảnh Vũ Hà tại phiên xét xử được đăng tải, mạng xã hội tràn ngập bình luận, chia sẻ lại loạt hình ảnh của nam ca sĩ, từ sân khấu, những lần "đột nhập" khám phá nhà Đàm Vĩnh Hưng, những video, hình ảnh nam ca sĩ giả gái, đi kèm là bình luận cợt nhả.

Những năm gần đây, Vũ Hà hầu như không còn hoạt động âm nhạc. Anh thường xuyên được khán giả nhắc đến với danh xưng bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng hơn là ca sĩ Vũ Hà.

Cặp đôi nghệ sĩ từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với những clip đời thường, các chuyến đi chơi, tiểu phẩm hài. Những bài phỏng vấn về Vũ Hà trên mặt báo cũng chỉ xoay quanh câu chuyện về Đàm Vĩnh Hưng.

Vũ Hà cũng thường xuyên bị báo chí "điểm tên" với loạt phát ngôn ngông, sốc. Thời điểm nổ ra tranh cãi về bolero, nam ca sĩ ẩn ý đá xéo dòng nhạc dân gian đương đại. "Những ca sĩ hát nhạc đương đại luôn có phong cách không giống người. Nếu ăn mặc không giống người thì không hát được loại nhạc ấy. Đôi khi phải nhắm mắt, hát ú ớ, một câu hát lại 10 lần vì sợ người bên dưới không hiểu", nam ca sĩ nói trong một video.

Vũ Hà còn gây sốc khi nói "loại nhạc này thích hợp khi nhà có đám tang, người ca sĩ đứng trước micro như người mù". Khán giả cho rằng Vũ Hà đá xéo Tùng Dương, sau khi nam divo phát ngôn "cả nước xúm vào nghe bolero".

Khán giả lúc đó cho rằng họ không quan tâm chuyện ai đá xéo ai, tuy nhiên việc Vũ Hà miệt thị cả dòng nhạc là ăn miếng trả miếng, gây thù hằn giữa những người làm nghệ thuật.

Sau nhiều lần bị khán giả chỉ trích, Vũ Hà cũng dần hạn chế phát ngôn trên mạng xã hội.

Vũ Hà từng nổi tiếng ra sao?

Vũ Hà từng là một trong những gương mặt nổi tiếng thuộc lứa âm nhạc Làn Sóng Xanh thập niên cuối 1990. Sinh năm 1968 tại TPHCM, anh khởi nghiệp với vai trò ca sĩ phòng trà, sau đó có cơ hội bứt phá với những bản nhạc mang giai điệu vui tươi, ca khúc nhạc ngoại lời Việt.

Anh gắn với nhiều ca khúc có giai điệu sôi động như Búp bê Chao Miao, Mắt nai cha cha cha, Trái tim băng giá, Giọt nước mắt đàn ông, Người tình Miyahee, Mambo nồng say…

Âm nhạc của anh mang tinh thần vui tươi, khác biệt hoàn toàn với trào lưu Vpop thịnh hành lúc bấy giờ. Có thời điểm nhạc của Vũ Hà phủ sóng ở các hàng quán, phủ sóng thị trường băng đĩa.

Trong một lần phỏng vấn, Vũ Hà nói anh tự tin nhất với ba ca khúc Búp bê Chao Miao, Trái tim băng giá, Giọt nước mắt đàn ông.

Thời điểm vàng tương đương 5 triệu đồng/lượng, cát-xê ca sĩ là 10 triệu đồng/đêm. Anh cũng nói có lúc anh nhận cát-xê đến 30 triệu đồng. "Thôi thì cũng tự an ủi là mình có thời sáng lóa, một thời hoàng kim", Vũ Hà nói.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ giai đoạn hoàng kim, có lúc anh chạy 3 show/đêm khi đi hát tỉnh. "Mỗi tháng tôi chạy show 28 ngày, tiền nhiều tôi đem đi mua vàng hết. Mỗi tuần tôi đều mua vàng, phải có vali để vàng, cuối tháng mang về cho vợ", Vũ Hà từng chia sẻ.

Sau thời gian sống khỏe với nghề ca hát, anh tự nhận bản thân không đủ kiên trì để níu giữ vị trí, do đó "nổi chút lại lặn, không chăm chút, không xây dựng hình ảnh". Nam ca sĩ cũng cho rằng anh không để ý những lời dèm pha trên mạng xã hội.

"Sống trong showbiz phải xác định dính chuyện thị phi, không nhiều thì ít. Cứ xem đó là chuyện nước chảy qua cầu", nam ca sĩ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn

Ngoài sự nghiệp âm nhạc và ồn ào bủa vây, chuyện tình cảm của Vũ Hà thu hút sự quan tâm của khán giả, nhất là sau khi anh công khai người vợ tên Huyền Vân, lớn hơn 8 tuổi. Dù không có con chung, cuộc hôn nhân của họ bền vững qua gần ba thập kỷ. Vũ Hà từng nói: “Cô ấy là người tôi nợ ân tình cả đời. Nếu không có Vân, chắc tôi không trụ được tới bây giờ".

