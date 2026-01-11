- Hơn 1 năm im ắng không tung ra sản phẩm âm nhạc mới trong khi rất nhiều ca sĩ cho ra sản phẩm "bom tấn" hay các ca khúc gây sốt triệu view, có khi nào Vũ Thuỳ Linh sốt ruột vì sự chậm trễ của mình?

Sau khi làm album Tơ đồng thánh thót với nhạc sĩ Lưu Quang Minh, có rất nhiều cơ hội mới được mở ra để tôi được biểu diễn tại festival lớn, tham gia chuỗi sự kiện trọng đại quốc gia cũng như xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Tôi không có cảm giác sốt ruột vì là một người làm việc gì cũng rất chắc chắn. Đây là thời điểm tốt để quay trở lại với dự án mới nên tôi không vội vàng, sốt ruột và có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một sự thay đổi so với mình trước kia.

Vẻ đài các của ca sĩ Vũ Thuỳ Linh.

Tôi rất thích "Bắc Bling" và cũng mê "Trộm vía"

- Lý do bạn chọn tác phẩm của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ để thực hiện MV. Nhạc sĩ Lưu Quang Minh không xa lạ gì với bạn nhưng Nhu Đặng, người đứng sau bom tấn "Bắc Bling" lại được Vũ Thuỳ Linh mời làm đạo diễn MV "Trộm vía". Bạn có áp lực khi sản phẩm của mình dễ bị so sánh với "Bắc Bling" của Hoà Minzy?

Về ca khúc Trộm vía, ban đầu khi nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đưa cho tôi chưa hình dung được nhiều vì thật sự cũng chưa từng hát những bài như thế này mà chủ yếu hát thính phòng và những bài dân gian. Nhưng giám đốc sản xuất Tăng Ngân Hà nói bài này hay, có thể sẽ thành "hit", tôi tin chị nên không ngần ngại mua Trộm vía. Trong quá trình sản xuất, tôi càng thích bài hát này và đến bây giờ khi mọi thứ đã thành hình biết mình quyết định đúng.

Anh Tăng Nhật Tuệ là nhạc sĩ có nhiều bài hit như một bảo chứng cho bài hát. Nhạc sĩ Lưu Quang Minh nổi tiếng trong giới về chuyển soạn phối khí cho dàn nhạc giao hưởng nhưng với bài như bài Trộm vía anh chưa làm nhiều. Tuy nhiên, đây là một bài có giai điệu vui tươi, hiện đại nhưng không nặng về điện tử.

Không chỉ sản phẩm này, sản phẩm trước mà kể cả những khi được đi diễn các chương trình có nhạc sĩ Lưu Quang Minh làm giám đốc âm nhạc tôi đều thấy vinh dự và may mắn.

''Trộm vía'' là một bài có giai điệu vui tươi, hiện đại nhưng không nặng về điện tử.

Đối với đạo diễn Nhu Đặng, tôi đã luôn thích và ấn tượng qua những sản phẩm anh đã làm. Bắc Bling tái hiện nhiều nét văn hoá vùng Kinh Bắc và được dàn dựng hoành tráng, công phu... còn Trộm vía cũng tái hiện văn hoá nhưng là văn hoá các miền và chủ đề đám cưới được anh Nhu Đặng làm vui tươi, dí dỏm đời thường pha lẫn chút hiện đại.

Tôi không áp lực vì mỗi một sản phẩm sẽ mang ý nghĩa, giá trị khác nhau và hơn hết là cùng hướng tới một sản phẩm chỉn chu với những giá trị truyền thống tốt đẹp để công chúng cùng thưởng thức. Tôi rất thích Bắc Bling và cũng mê Trộm vía, mỗi bài là những cảm xúc và trải nghiệm khác biệt.

- Được đào tạo về phong cách thính phòng cổ điển tại trường ĐH Văn hoá nghệ thuật Quân đội nhưng bạn lại chọn ra những sản phẩm mang đậm phong cách dân gian, điều này là theo "trend" hay vì Vũ Thuỳ Linh muốn tự làm khó bản thân?

Tôi học thính phòng, bao nhiêu năm rèn luyện đến khi quyết định làm sản phẩm đầu tiên là album Tơ đồng thánh thót lại chọn dân gian nguyên gốc. Nhiều năm học thính phòng chưa tìm ra điều khác biệt của bản thân cho đến khi học dân gian hấy đó như là một phần trong tôi từ lâu. Tôi muốn làm mới mình nhưng muốn trước khi làm mới theo trend, làm một dự án nghệ thuật nguyên gốc để hiểu rõ cũng như thể hiện tình yêu với di sản văn hoá cốt lõi.

Sau này khi làm Trộm vía, nhờ những kinh nghiệm đã có từ dự án trước, tôi hiểu ra nhiều điều và phối hợp làm việc nhanh hơn. Tôi từng có suy nghĩ hát mấy bài mới như thế này không có gì khó khi tôi đã là ca sĩ dân gian cho tới khi bắt tay vào làm không biết xử lý bài sao cho mới, trẻ trung. Rất may lần này tôi gặp được cô Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc để từ một người hát cái gì cũng nặng dân gian điều tiết hát nhẹ nhàng, dễ nghe hơn và đúng tinh thần tác giả mong muốn. Đây cùng là một trong những khó khăn nhưng tôi rất thích làm khó bản thân và khi cố gắng vượt qua thấy hạnh phúc.

Tôi đã có bạn trai

- Bạn có thể tiết lộ về "chú rể" xuất hiện trong sản phẩm mới của mình?

Chú rể trong MV Trộm vía là diễn viên Lâm Thanh Nhã. Tôi ấn tượng anh sau khi xem bộ phim Mưa đỏ. Anh có nét duyên dáng, hiền lành, hợp với hình ảnh chú rể rụt rè, dễ thương trong MV của tôi. Mặc dù quay 8 tiếng nhưng anh Nhã thái độ lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Bạn cho ra một MV cưới, còn đám cưới của Vũ Thuỳ Linh ngoài đời khi nào diễn ra? Có ý kiến nói rằng bạn đang được một đại gia giàu có chống lưng nên công việc chính là tập hát cho hay, nhảy cho đẹp còn mọi việc "cứ để người ấy lo". Thực hư việc này ra sao?

Hiện tại tôi đã có bạn trai. Anh ấy là người hiền lành và chúng tôi luôn đồng hành với nhau trong cuộc sống. Tin có "đại gia" giàu có chống lưng, chỉ việc ăn ngon và hát hay, nhảy đẹp chỉ là tin đồn. Tôi và bạn trai vẫn đang đi học nốt các chương trình đang dang dở để hoàn thiện mục tiêu riêng của 2 đứa.

Người cùng định hướng, cùng tư duy, có nền tảng giáo dục tốt, có đạo đức và yêu thương tôi sẽ là mẫu người đàn ông đánh gục trái tim tôi. Cái tôi cần ở một người đàn ông là có thể hiểu tôi, nhường nhịn và bao dung, cho tôi cảm giác an toàn về mọi thứ.