Trong chương trình, Vũ Thùy Linh đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng với ca khúc Hát về cây lúa hôm nay của nhạc sĩ Hoàng Vân. Tác phẩm được thể hiện trong phần liên khúc Em đi giữa biển vàng – Hát về cây lúa hôm nay cùng Đen Vâu và Khánh Chi.

Với giọng hát giàu cảm xúc và nội lực, Vũ Thùy Linh đã thổi hồn vào từng câu chữ, đem đến giai điệu quen thuộc vang lên vừa trang nghiêm, vừa nồng nàn tình yêu quê hương đất nước. Sự kết hợp giữa chất giọng trong trẻo nhưng cũng đầy mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ trẻ trong không khí hùng tráng của khán đài đã tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật khó quên.

Cô chia sẻ: "Đây là giây phút thiêng liêng khiến tôi nghẹn ngào xúc động. Hơn cả một buổi biểu diễn, đây là dấu mốc quý giá trong hành trình làm nghề, giúp tôi thêm trân trọng quê hương, đất nước và tự hào khi được cất tiếng hát vì Tổ quốc".

Vũ Thùy Linh cho rằng lòng yêu nước không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà cần bắt đầu từ những hành động giản dị mỗi ngày: giữ gìn môi trường, học tập chăm chỉ, tôn trọng và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Chính những hành động nhỏ bé ấy sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng cường.

Vũ Thùy Linh gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp đầy xúc động: "Chúng ta có thể đi khắp nơi, có thể học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng cội nguồn và bản sắc dân tộc luôn là điều không thể thay thế. Ngay cả khi được chọn lại, ở kiếp sau, tôi vẫn mong được là người Việt Nam để được sống, được cống hiến và được yêu thương trên mảnh đất giàu truyền thống, nghĩa tình này".

Sinh năm 1999, Vũ Thùy Linh là giọng ca thính phòng – dân gian trưởng thành từ Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, đồng thời sở hữu học vị Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc (ĐHSP Nghệ thuật TW) và đang học Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân).

Năm 2024, cô ghi dấu ấn với dự án Tơ đồng thánh thót – album kết hợp bốn làn điệu dân gian (Xẩm, Quan họ, Chèo, Chầu văn) với dàn nhạc giao hưởng do nhạc sĩ Lưu Quang Minh chỉ huy.

Từ đó, Vũ Thùy Linh liên tục khẳng định bản thân qua những cột mốc: mở màn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo khi đứng chung sân khấu với Henry Lau, trở thành diễn giả VTV1 Cất cánh và xuất hiện thường xuyên trong các chương trình văn hóa – chính luận…

Hai chương trình còn lại trong dịp 2/9 này mà Vũ Thùy Linh tham gia là chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình - Lời thề độc lập - khát vọng hòa bình thuộc chương trình Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (diễn ra vào ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình) và chương trình chính luận nghệ thuật Bản hùng ca chiến thắng (diễn ra vào ngày 5/9 tại Hoàng Thành Thăng Long) kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (7/9/1945 – 7/9/2025).

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC