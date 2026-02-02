Theo Sina, Vu Văn Văn tham gia buổi biểu diễn trên sân khấu ở Quý Châu (Trung Quốc) hôm 1/2. Ca sĩ có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức do lịch trình làm việc dày đặc.

Ca sĩ Vu Văn Văn ngất xỉu trên sân khấu.

Một nhân chứng kể lại Vu Văn Văn liên tục chớp mắt, cố gắng giữ thăng bằng trong quá trình biểu diễn. Khi hoàn thành tiết mục thứ 4, cô loạng choạng, ngã quỵ rồi bất tỉnh trên sân khấu.

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và gọi xe cấp cứu. Vu Văn Văn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Đến rạng sáng 2/2, người đại diện ca sĩ cho biết cô qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã cải thiện nhưng cần nằm viện vài ngày để theo dõi.

Ca sĩ Vu Văn Văn ngã quỵ sau khi hoàn thành tiết mục

Sự cố của Vu Văn Văn khiến ê-kíp chương trình và khán giả hoang mang. Tuy nhiên, ban tổ chức cố gắng để đêm nhạc diễn ra trọn vẹn. Ca sĩ Ngô Khắc Quần xuất hiện trấn an mọi người, giải thích do đồng nghiệp gặp sự cố sức khỏe.

Trang Zaobao cho biết trước khi có buổi biểu diễn trên, Vu Văn Văn đã tham gia 2 sự kiện trong ngày hôm đó. Ngoài ra, đêm nhạc được tổ chức trên sân khấu ngoài trời tại một sân vận động, nơi nhiệt độ về đêm chỉ khoảng 2 độ C.

Nhiệt độ lạnh và cơ thể đang không khỏe được cho là nguyên nhân khiến Vu Văn Văn ngã quỵ, hôn mê.

Vu Văn Văn từng bị cảnh báo vấn đề sức khỏe.

Trước đó, ca sĩ cũng nhiều lần tiết lộ sức khỏe mình có vấn đề. Cô từng ngất xỉu trong các đêm nhạc hoặc không ít lần xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy ở sân bay.

Vu Văn Văn sinh năm 1989 tại Trung Quốc. Cô hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất âm nhạc.

Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc như Sing My Song mùa 3, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3. Ngoài ra, Vu Văn Văn còn tham gia một số dự án phim ảnh.

Cô là ca sĩ thể hiện các ca khúc trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình, như Vương quốc ảo, Thất Nguyệt và An Sinh, Trọng hạ mãn thiên tâm, Phong bạo vũ...

