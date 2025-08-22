UBND tỉnh Lào Cai vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan đồng loạt vào cuộc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển cá tầm trái phép, không rõ nguồn gốc tại thị trường nội địa.

Giao Chi cục Hải quan khu vực VII chủ trì, phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Lào Cai và các cơ quan liên quan kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm theo quy định, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và thuộc Danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển cá tầm nhập lậu qua các đường mòn, lối mở biên giới và các hành vi buôn bán, tiêu thụ cá tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu.

Cá tầm Trung Quốc tràn về, người nuôi cá tầm ở Lào Cai lao đao. Ảnh: NVCC

Chính quyền tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp quản lý, hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng cá tầm ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, phát triển các dự án sản xuất theo chuỗi liên kết. Từ đó, thúc đẩy ngành nuôi cá tầm nội địa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

UBND các xã, phường biên giới phải phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát tại khu vực đường mòn, lối mở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển cá tầm nhập lậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân không tham gia, tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển cá tầm nhập lậu.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, Hội Cá nước lạnh Lào Cai đã có văn bản kiến nghị gửi các bộ ngành liên quan, phản ánh về việc cá tầm nhập khẩu ồ ạt với giá rẻ đang đẩy các hộ nông dân vào tình trạng thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản.

Tổ chức này nhấn mạnh, cá tầm nhập khẩu số lượng lớn chủ yếu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, được tiêu thụ dưới dạng tươi sống và có giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nội địa, khiến giá cá trong nước giảm nhanh. Giá thấp không đủ bù đắp chi phí sản xuất khiến nhiều cơ sở nuôi phải thu hẹp quy mô hoặc ngừng hoạt động, dẫn đến thua lỗ, phá sản; ngành cá nước lạnh đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cá tầm nhập khẩu được tiêu thụ nhập nhèm dưới mác "cá tầm Lào Cai", gây ra sự bất ổn và làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa.

Do đó, Hội kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, yêu cầu chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời nghiên cứu thiết lập giá sàn nhập khẩu để chống bán phá giá.